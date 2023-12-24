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Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать

1:00
Садоводство » Советы

Для экономных дачников сохранение старых вещей, которые могут пригодиться в хозяйстве, является обычной практикой. Среди таких вещей даже дырявые носки могут оказаться весьма полезными на садовом участке.

Старые дырявые носки: почему дачники не должны их выбрасывать
Фото: Own work by Fæ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Прежде всего, после их починки, в старых носках удобно хранить различные мелочи, такие как упаковки с семенами, гвозди, шурупы и веревки. Этот метод оказывается более надежным по сравнению с тонкими и легко разрывающимися пакетами.

Кроме того, если нарезать старые носки на полоски, они могут послужить отличными фиксаторами для стеблей огурцов и томатов.

Некоторые дачники используют потерявшие привлекательность носки для садовой обуви. Однако, помимо этого, в носок можно насыпать соду или соль и поместить его во влажные сапоги. Это ускорит процесс сушки и избавит от неприятного запаха, рассказали «Белновости».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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