Для экономных дачников сохранение старых вещей, которые могут пригодиться в хозяйстве, является обычной практикой. Среди таких вещей даже дырявые носки могут оказаться весьма полезными на садовом участке.
Прежде всего, после их починки, в старых носках удобно хранить различные мелочи, такие как упаковки с семенами, гвозди, шурупы и веревки. Этот метод оказывается более надежным по сравнению с тонкими и легко разрывающимися пакетами.
Кроме того, если нарезать старые носки на полоски, они могут послужить отличными фиксаторами для стеблей огурцов и томатов.
Некоторые дачники используют потерявшие привлекательность носки для садовой обуви. Однако, помимо этого, в носок можно насыпать соду или соль и поместить его во влажные сапоги. Это ускорит процесс сушки и избавит от неприятного запаха, рассказали «Белновости».
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.