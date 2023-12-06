5 лучших сортов картофеля с жёлтой мякотью

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие предпочитают картошку с белой мякотью, но стоит обратить внимание на сорта с желтой мякотью, так как они часто обладают более насыщенным вкусом, особенно если речь идет о приготовлении пюре. Существует множество сортов с желтой мякотью, и мы расскажем о нескольких из них, которые пользуются популярностью.

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Один из таких сортов — "Миранда". Этот ранний столовый сорт немецкой селекции отличается отличными вкусовыми качествами. Клубни имеют удлиненно-овальную форму, неглубокие глазки, а их кожура и мякоть имеют желтый оттенок. "Миранда" высокоустойчив к фитофторе и черным пятнам, что делает его отличным выбором для длительного хранения.

Еще одним перспективным сортом с желтой мякотью является "Коннект". Этот сорт среднего срока созревания процветает на песчаных и глинистых почвах. "Коннект" обладает высоким иммунитетом к фитофторозу и другим заболеваниям, что позволяет сэкономить на применении фунгицидов. Клубни этого сорта среднего размера, овальной формы, с гладкой желтой кожурой и мякотью. Они также хорошо хранятся.

"Королева Анна" — еще один раннеспелый сорт немецкой селекции с ровными, гладкими клубнями и желтой мякотью. Этот сорт устойчив к парше, вирусам и раку картошки, что делает его хорошим выбором для длительного хранения.

Если вы ищете ранний сорт, обратите внимание на "Таисию". С высокой урожайностью и красивыми клубнями, этот сорт зреет всего за 58-67 дней. Он устойчив к золотистой нематоде и вирусам, а клубни обладают привлекательным внешним видом.

Среднеранний сорт "Ланорма" известен отличными вкусовыми качествами клубней. Он подходит как для пюре, так и для супа, благодаря своей средней развариваемости. Этот сорт также устойчив к различным заболеваниям, что делает его надежным выбором для выращивания.