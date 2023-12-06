Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ханна заявила, что родила второго ребёнка в Дубае из-за чувства патриотизма
Косметолог рассказала о способах освежить лицо к Новому году: пилинг и массаж
Захарова о поставках Украине F-16: риски столкновения РФ и НАТО возрастают
Суп окажется в три раза вкуснее
Дерипаска: санкции США и Европы привели к двукратному росту расчётов в юанях
Президент Казахстана Токаев забил виртуозный гол: пнул один мяч, а в ворота влетел другой 
Mirror: Путин удивил своим заявлением о Великобритании
В Турции могут начаться массовые задержания евреев
Ученые выявили тип питания, способствующий повышению мужской фертильности

5 лучших сортов картофеля с жёлтой мякотью

2:07
Садоводство » Овощи

Многие предпочитают картошку с белой мякотью, но стоит обратить внимание на сорта с желтой мякотью, так как они часто обладают более насыщенным вкусом, особенно если речь идет о приготовлении пюре. Существует множество сортов с желтой мякотью, и мы расскажем о нескольких из них, которые пользуются популярностью.

5 лучших сортов картофеля с жёлтой мякотью
Фото: commons.wikimedia. org by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Один из таких сортов — "Миранда". Этот ранний столовый сорт немецкой селекции отличается отличными вкусовыми качествами. Клубни имеют удлиненно-овальную форму, неглубокие глазки, а их кожура и мякоть имеют желтый оттенок. "Миранда" высокоустойчив к фитофторе и черным пятнам, что делает его отличным выбором для длительного хранения.

Еще одним перспективным сортом с желтой мякотью является "Коннект". Этот сорт среднего срока созревания процветает на песчаных и глинистых почвах. "Коннект" обладает высоким иммунитетом к фитофторозу и другим заболеваниям, что позволяет сэкономить на применении фунгицидов. Клубни этого сорта среднего размера, овальной формы, с гладкой желтой кожурой и мякотью. Они также хорошо хранятся.

"Королева Анна" — еще один раннеспелый сорт немецкой селекции с ровными, гладкими клубнями и желтой мякотью. Этот сорт устойчив к парше, вирусам и раку картошки, что делает его хорошим выбором для длительного хранения.

Если вы ищете ранний сорт, обратите внимание на "Таисию". С высокой урожайностью и красивыми клубнями, этот сорт зреет всего за 58-67 дней. Он устойчив к золотистой нематоде и вирусам, а клубни обладают привлекательным внешним видом.

Среднеранний сорт "Ланорма" известен отличными вкусовыми качествами клубней. Он подходит как для пюре, так и для супа, благодаря своей средней развариваемости. Этот сорт также устойчив к различным заболеваниям, что делает его надежным выбором для выращивания.

Эти сорта картофеля удивят вас своим вкусом! Семь лучших сортов урожайной и вкусной картошки
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Последние материалы
Косметолог рассказала о способах освежить лицо к Новому году: пилинг и массаж
Захарова о поставках Украине F-16: риски столкновения РФ и НАТО возрастают
5 лучших сортов картофеля с жёлтой мякотью
Суп окажется в три раза вкуснее
Дерипаска: санкции США и Европы привели к двукратному росту расчётов в юанях
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию
Президент Казахстана Токаев забил виртуозный гол: пнул один мяч, а в ворота влетел другой 
Mirror: Путин удивил своим заявлением о Великобритании
В Турции могут начаться массовые задержания евреев
Ученые выявили тип питания, способствующий повышению мужской фертильности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников