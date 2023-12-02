Чем хорош "черный абрикос" и почему стоит его посадить на участке

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

"Черный абрикос" представляет собой результат скрещивания абрикоса и алычи. Плоды этого гибрида имеют темно-фиолетовый, почти черный оттенок, а мякоть может быть ярко-бордовой или насыщенно оранжевой, в зависимости от того, насколько тепло было лето.

Фото: agrotehsnab-spb. ru

По вкусу он представляет собой что-то среднее между сливой и абрикосом. Основное преимущество этого гибрида заключается в его устойчивости к заморозкам, которые могут повредить обычные абрикосы.

"Черный абрикос" предпочитает обильное солнце. При посадке рекомендуется выбирать солнечное место, защищенное от северных и восточных ветров. Он не слишком требователен к почве, но тяжелые глинистые грунты следует избегать.

Для посадки наилучше использовать двухлетние саженцы, так как более молодые растения лучше приживаются. Уход за "черным абрикосом" аналогичен уходу за обычным абрикосом. Подрезка проводится в начале весны, до начала активного сокодвижения.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, растения желательно побелить осенью. При необходимости в раствор можно добавить медный или железный купорос для усиления дезинфицирующих свойств.