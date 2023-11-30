Ускоряем прорастание семян овощей

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Эффективность прорастания семян и обеспечение дружных всходов существенно увеличиваются при правильной подготовке перед посевом, что в свою очередь способствует успешному сбору обильного урожая.

Фото: commons.wikimedia. org by U.S. Department of Agriculture is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Идеальным стимулятором роста растений является средство, которое можно приготовить в домашних условиях, не прибегая к использованию химических препаратов. Основой этого природного стимулятора является алоэ. Процесс приготовления очень прост. Необходимо собрать листовые пластинки алоэ и тщательно измельчить их до состояния "каши", используя, например, мясорубку.

Полученную массу следует поместить в глубокую емкость и залить небольшим объемом чистой жидкости. Через несколько часов образуется настой, в который нужно погрузить семена на 12 часов перед посевом.

После завершения процедуры семена рекомендуется разместить на кусочке бумажного полотенца или ткани, что способствует более быстрому прорастанию. Этот подход поможет овощеводу получить отличный урожай благодаря заботливой подготовке семян.