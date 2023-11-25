Декабрист будет цвести пышным цветом, если ему помочь

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Декабрист, или шлюмбергера (научное название) — это род лесных эпифитных кактусов, которые традиционно расцветают в декабре-январе и часто называют рождественниками.

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Это растение не требует сложного ухода. Оптимальное место для него — светлый, но не прямо под солнцем подоконник, предпочтительно прохладный, без горячих батарей и обогревательных приборов. Уход за декабристом варьируется в зависимости от сезона.

Период вегетации для декабриста продолжается с середины марта по сентябрь, в это время растение активно растет, увеличивается в размерах и развивает новые листья-сегменты. В течение этого периода его можно держать на продуваемом подоконнике, балконе или во дворе, предпочтительно на свежем воздухе, в негустой тени деревьев. Летом декабрист регулярно опрыскивается теплой водой, поливается при необходимости, но не заливается. Также ему требуется внесение азотистых или универсальных удобрений раз в 2 недели, а оптимальная температура летом — +20-23°C.

Период покоя, который наступает в октябре, важен для подготовки к цветению. В это время растение нуждается в меньшем количестве влаги и света, а прохлады и свежего воздуха, наоборот, должно быть больше. Если летом декабрист находился на балконе или на открытом воздухе, его лучше не перевозить в квартиру до ноября. Оптимальная температура для осеннего содержания — +10-18°C. В этот период полив декабриста следует уменьшить и осуществлять только тогда, когда листья-сегменты начинают съеживаться. Также можно использовать заваренный чай для полива.

Ближе к ноябрю рекомендуется подкормить декабрист удобрением для цветущих растений, что способствует обильному цветению. Период цветения для декабриста наступает с ноября по январь. В это время растение переносят в более теплое помещение, начинают обильный полив и внесение калиево-фосфорных удобрений. Для формирования крепких бутонов можно поливать раствором кальциевой селитры или настоем яичной скорлупы.

Во время цветения декабристу не рекомендуется поворачивать горшок, не трогать растение и не переносить его с места на место. После цветения, в феврале-марте, проводится формирование растения путем откручивания верхних сегментов на побегах для стимулирования ветвления и формирования густого куста. В период покоя растение поливается после просыхания верхнего слоя земли, не допуская его пересыхания.