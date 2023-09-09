Розовые ананасы разлетаются с полок: что придает им такой характерный цвет?

4:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Корпорация Del Monte, известная своими продуктами питания, разработала генетически модифицированный ананас с розовой мякотью, которая обязана своей необычной окраске более высоким концентрациям пигмента под названием ликопин.

Фото: архив Правды.Ру

Этот розовый ананас, известный как "Pinkglow", был выведен и выращен в Коста-Рике и теперь является объектом патента и продуктом Del Monte, доступным для продажи. Процесс создания этого фрукта занял целых 16 лет и теперь он привлекает внимание потребителей.

Что делает этот генетически модифицированный тропический ананас таким розовым? Внутренняя мякоть становится розовой благодаря дополнительной дозе ликопина, каротиноида и пигмента, которые обычно присутствуют в ананасах. Ликопин также является соединением, которое придает красноватый оттенок арбузам и помидорам.

Обычно в ананасах ликопин превращается в бета-каротин с помощью фермента, который делает внутреннюю часть ананаса желтой. Однако, в случае розового ананаса от Del Monte, этот фермент, известный как ликопин-бета-циклаза, неактивен, что приводит к накоплению ликопина и приданию мякоти ярко-розового цвета. Поскольку Del Monte обладает патентом на этот уникальный продукт, она единственная компания, имеющая право на его производство и продажу.

Согласно патентной информации, процесс отключения фермента, ответственного за превращение ликопина, выполняется с использованием метода, известного как РНК-интерференция. Этот метод включает в себя внесение специального гена, чья РНК соответствует и связывается с РНК, несущей информацию о производстве фермента ликопин-бета-циклазы. Как объяснила Кортни Вебер, эксперт по селекции растений и генетик из Корнелльского университета, связывание РНК препятствует клетке в синтезе этого фермента. Далее, новый ген был внедрен в геном ананаса с использованием бактерий, которые естественным образом способны передавать ДНК в клетку-хозяина в течение своего жизненного цикла.

Этот процесс генной инженерии начался в 2005 году и продолжался в течение шести лет. В период с 2010 по 2014 год Del Monte провела тестирование четырех поколений растений, выращенных в Коста-Рике. Как отмечает Кортни Вебер, тестирование нового сорта требует значительного времени и усилий. Этот процесс включает в себя выращивание растений на поле, проверку их роста, определение их пригодности и продуктивности. Учитывая, что ананасы не являются быстрорастущими растениями, процесс занимает длительное время.

Кроме того, Del Monte также разработала ананас с золотистой мякотью, известный как "Honeyglow". В августе компания объявила, что спрос на розовые ананасы превышает предложение, и что "Honeyglow" и "Pinkglow" вместе способствовали увеличению валовой прибыли компании по сравнению с предыдущим кварталом.

Розовый ананас, доступный на Западе в продуктовых магазинах, обычно продается по цене около 10 долларов за один экземпляр, что приблизительно в два раза дороже, чем стандартные сорта ананасов. Однако в интернет-магазинах этот уникальный фрукт может иметь более высокую цену, варьирующуюся от 29 до 39 долларов за единицу.

Эти высокие цены объясняются сочетанием дефицита и маркетинговых стратегий, как пояснила Кортни Вебер. Эта ситуация не является уникальной и встречается и в случае других продуктов, которые не являются генетически модифицированными. Примерами могут служить яблоки "Ханикрисп" и виноград "Сладкая вата", которые при появлении на рынке были весьма популярными и имели значительно более высокую стоимость по сравнению с традиционными сортами. Однако по мере увеличения объемов производства этих фруктов цены, скорее всего, снижаются. То же самое, вероятно, произойдет и с розовыми ананасами по мере увеличения их доступности на рынке, отметил Вебер.

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