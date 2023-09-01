Томские флористы рассказали о лучших букетах для учителей: в трендах минимализм и осенние цветы

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы в России набрала популярность тенденция воздерживаться от дарения букетов учителям от каждого ученика в классе. Вместо этого деньги, которые были бы потрачены на цветы, часто перенаправляются на благотворительные цели. Эта тенденция нашла как сторонников, так и противников среди родителей.

Фото: openverse

Когда дело доходит до выбора букета для учителя, флористы Томска поделились своими соображениями:

Акцент на минимализме. Олеся, сотрудница крупной цветочной сети в Томске, считает, что минимализм — это ключ к успеху . Вместо продуманных и сложных аранжировок она рекомендует сделать выбор в пользу простоты. Например, один яркий подсолнух в сочетании с веточкой желтых хризантем или монобукетом ярких гербер может стать веселым и уместным подарком. Она советует воздерживаться от чрезмерно замысловатых или составных композиций.

Олеся, сотрудница крупной цветочной сети в Томске, считает, что . Вместо продуманных и сложных аранжировок она рекомендует сделать выбор в пользу простоты. Например, один яркий подсолнух в сочетании с веточкой желтых хризантем или монобукетом ярких гербер может стать веселым и уместным подарком. Она советует воздерживаться от чрезмерно замысловатых или составных композиций. Поддержка благотворительных пожертвований. Мария, сотрудница небольшого цветочного павильона, является сторонницей тенденции отказываться от индивидуальных букетов от каждого ученика учителю. Она считает, что деньги, потраченные на многочисленные букеты, можно использовать с большей пользой за счёт благотворительных пожертвований. Мария утверждает, что у учителей часто бывает мало времени для ухода за цветами, которые они получают, которые могут быстро завянуть и пропасть даром.

Мария, сотрудница небольшого цветочного павильона, Она считает, что деньги, потраченные на многочисленные букеты, можно использовать с большей пользой за счёт благотворительных пожертвований. Мария утверждает, что у учителей часто бывает мало времени для ухода за цветами, которые они получают, которые могут быстро завянуть и пропасть даром. Осенние цветы. Мария также рекомендует дарить осенние цветы учителям. Красиво украшенные георгины и астры упоминаются в качестве подходящих вариантов, которые могут создать ощущение праздника. Эти цветы, как правило, имеют более длительный срок службы по сравнению с некоторыми более нежными сортами.

В конечном счете, выбор между вручением индивидуальных букетов или пожертвованием на благотворительность, а также выбор конкретных цветов может варьироваться в зависимости от личных предпочтений и преобладающих обычаев в данной школе, сообщает Tomsk.mk.ru.

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