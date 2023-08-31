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Эксперт Корсакова: перед зимним сезоном дачникам нужно обрезать кустики и посадить зелёные удобрения

2:32
Садоводство

Подходит к концу летний сезон, и наступает время подготовки огородов и садов к зиме. Эти важные шаги на пути к зимнему периоду были разъяснены садовым экспертом Ириной Корсаковой. Одним из первостепенных дел будет забота о клубничных посадках.

Эксперт Корсакова: перед зимним сезоном дачникам нужно обрезать кустики и посадить зелёные удобрения
Фото: openverse.org

"Дачники подводят итоги сезона, активно обсуждают урожаи и уже планируют новые посевы и посадки. Подготовка огорода к новому сезону — дело ответственное. Ведь именно сейчас закладывается основа нового урожая", — говорит Корсакова.

Необходимо провести обрезку кустиков до 1-2 сантиметров над землей, предварительно рыхля почву. В случае необходимости, подходящее время для заботы о молодых усиках настало, сообщает "Вести Подмосковья". В случае, если грядка приносит урожай уже более трех лет, наступило время для обновления посадок. Лучше всего выбрать для этого новое место и при посадке добавить золу с перегноем в почву. Однако следует иметь в виду, что собирать обильный урожай с таких новых посадок следует лишь в следующем году, так как молодым усикам потребуется время на развитие, и ягод будет немного. Поэтому стоит сохранившуюся грядку для текущего года.

Старые кусты малины, которые уже выполнили свою роль, следует обрезать до уровня земли. Если малина относится к неремонтантным сортам, стоит оставить молодые побеги. В случае ремонтантных сортов, обрезку лучше провести позже, после сбора всех ягод.

Множество грядок теперь свободны от урожая. На них можно посеять зелёные удобрения, такие как сидераты. В случае невозможности этого варианта, подойдут однолетние растения, такие как календула. Также можно использовать "оставшиеся" семена подсолнечника, кукурузы или злаков. Эти посевы погружаются в землю перед зимой и позволяют получить более плодородную почву к весне. Вариантом без сидератов будет увеличение объёмов внесения компоста или перегноя.

"Почва в теплицах тоже нуждается в уходе. Здесь кроме сидератов и компостов будут актуальны полезные микроорганизмы. Например, триходерма и борцы с почвенными вредителями. На рынке их большой выбор. Так что забот много. Урожай требует усилий…", — заключает эксперт.

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Советы дачникам при подготовке к зимнему сезону
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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