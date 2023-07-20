Агроном Шубина рассказала дачникам о способе защиты огурцов от вредителей

Огурцы — одни из самых популярных и любимых овощей среди садоводов и дачников. Однако, как и любые растения, они подвержены атакам вредителей.

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Паутинный клещ — это небольшое насекомое, которое может причинить значительный вред растениям, высасывая сок из их листьев, что приводит к высыханию растений. Агроном Людмила Шубина рассказала о способе защиты огурцов от этого вредителя.

Перед началом борьбы с паутинным клещом важно убедиться, что именно он стал причиной проблем с растениями. Для этого следует обратить внимание на обратную сторону увядших листьев. Если на них заметен налёт, похожий на муку или пыль, это может быть признаком наличия паутинного клеща. После следует обрезать и выбросить жёлтые листья, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

Шубина советует использовать для борьбы с паутинным клещом препарат "Фитоверм", который является безвредным для человека и домашних животных. Обработку растений этим препаратом необходимо провести два-три раза с интервалом в неделю. После завершения обработки, через три дня огурцы можно употреблять в пищу.

Однако важно помнить, что после обработки огурцов следует уделить внимание их питанию. Из-за срезанных листьев растениям будет труднее расти и развиваться, поэтому они нуждаются в дополнительных подкормках. Хватит одной-двух подкормок с интервалом в 10 дней, пишет Om1.ru. Для этой цели подойдут органические и минеральные удобрения, которые лучше чередовать для более эффективного питания растений.