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Как успешно вырастить киви в саду

3:24
Садоводство

Киви — вкусный тропический фрукт, который широко используется в различных кулинарных блюдах и напитках. Выращивание киви в собственном саду может быть увлекательным и наградным процессом.

Как успешно вырастить киви в саду
Фото: Pixabay

Подготовка почвы

Перед посадкой киви необходимо обеспечить хорошую подготовку почвы. Киви предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слегка кислой реакцией. Вы можете добавить компост или перегноя в почву для улучшения ее структуры и плодородия.

Выбор сорта киви

Существует несколько разных сортов киви, и выбор зависит от ваших предпочтений и климатических условий вашего региона. Некоторые популярные сорта киви включают "Хейвенли" и "Актинидия Коломикта". Обратитесь к местным специалистам или питомникам, чтобы выбрать наиболее подходящий сорт для вашего сада.

Посадка киви

Киви лучше всего сажать весной или осенью. Выберите хорошо освещённое место в саду, защищенное от сильных ветров. Киви нуждается в поддержке, поэтому установите опорные конструкции, чтобы растение могло расти по ним. Расстояние между растениями должно быть примерно 3-4 метра.

Уход за киви

Киви требует регулярного ухода, чтобы обеспечить его здоровый рост и развитие. Важно поддерживать почву влажной, но не переувлажнять. Удалите сорняки вокруг растения и мульчируйте почву, чтобы удерживать влагу. Регулярно проверяйте растение на наличие вредителей и болезней.

Полив и удобрение

Киви требует регулярного полива, особенно во время сухих периодов. Обеспечьте растению достаточное количество влаги, но избегайте застоя воды, что может привести к гниению корней. Регулярно удобряйте растение органическими удобрениями, чтобы обеспечить его питательными веществами.

Обрезка и формирование растения

Обрезка киви играет важную роль в его формировании и поддержании здоровья. В начале весны удалите старые и повреждённые ветви. Формируйте растение, укорачивая боковые ветви и поддерживая равномерное распределение роста.

Защита от вредителей и болезней

Киви может быть подвержен атакам вредителей, таких как паутинный клещ и листовёртка. Регулярно осматривайте растение и применяйте соответствующие меры для борьбы с вредителями. Также следите за возможными заболеваниями киви, такими как мучнистая роса или пятнистость листьев, и принимайте меры для их предотвращения и лечения.

Сбор и хранение урожая

Киви готов к сбору, когда его плоды приобретают яркий цвет и мягкость при нажатии. Осторожно снимайте плоды с растения, чтобы не повредить их. Храните киви в прохладном и сухом месте, чтобы продлить их срок годности.

Распространённые проблемы при выращивании киви

При выращивании киви могут возникать различные проблемы. Некоторые распространенные проблемы включают опадение цветочных почек, желтизну листьев и ограниченный рост. Понимание причин этих проблем поможет вам предотвратить их возникновение и принять соответствующие меры.

 

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Как ПРАВИЛЬНО вырастить киви.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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