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Минусы неорганического садоводства: вред дикой природе и увеличение потребности в поливах

Садоводство

Честно говоря, единственная настоящая разница между органическим и неорганическим методами садоводства заключается в том, как применяются удобрения, пестициды и мульча. В остальном они в основном идентичны.

Минусы неорганического садоводства: вред дикой природе и увеличение потребности в поливах
Фото: www.almanac. com/sites/default/files/styles/or/public/image_nodes/fertilizer-shutterstock_1087283084.jpg?itok=r1n0QcNG

1. Удобрение

Что касается удобрений, органический подход кажется более предпочтительным для фруктов и овощей, не только потому, что он придает лучший вкус, но и потому, что люди (и дикие животные) потребляют их, делая органический метод более здоровым выбором. С другой стороны, неорганические методы могут обеспечить орнаментальный сад наилучшим ростом, так как синтетические удобрения могут содержать наибольшую концентрацию питательных веществ в кратчайшие сроки. Неорганические удобрения часто распыляются непосредственно на растения или помещаются в почву. К сожалению, некоторые из этих удобрений могут угрожать дикой природе.

2. Пестициды

Знаете ли вы, что более 40 процентов наиболее распространённых пестицидов для газонов и садов запрещены в других странах? Фактически неорганические пестициды чаще используются домашними садоводами, чем кем-либо другим. Органические методы включают выбор устойчивых к вредителям растений, использование сеток или просто сбор насекомых вручную, что, к сожалению, может занимать много времени. Полезные насекомые также помогают бороться с проблемами вредителей.

3. Мульчирование

Даже в отношении мульчирования снова возникает вопрос о том, что лучше. Опять же, это зависит от личных предпочтений садовода, поддержания сада и общей цели. Органическая мульча предпочтительна для тех, кто любит поработать руками. Такая мульча включает хвою, деревянные опилки, измельчённую кору или листья, которые со временем разлагаются в почве, делая ее более удобряемой и легкой в работе. Органическая мульча позволяет легко впитывать воду в почву. Если вы используете переработанную органическую мульчу из своего ландшафта, такую как хвоя и измельчённые листья, она может быть также более экономичной и экологически чистой. Однако ее нужно заменять каждый год или через два года, поскольку она разлагается. Некоторые виды органической мульчи теряют свою яркость, поэтому со временем выглядят тусклыми. Конечно, у такой мульчи также меньше цветовых вариантов.

Затем существуют неорганические виды мульчи, такие как камни, пластик, галька или измельченная резина из переработанных шин. Неорганическая мульча является более постоянным решением и не требует замены. Неорганическая мульча, такая как камни и галька, может улучшить определённые стили садов и создать уникальный интерес. Камни, галька и гравий также доступны во множестве цветов, которые подойдут практически под любой стиль оформления. Резиновая мульча не только имеет этот преимущественный момент, но также обладает дополнительным преимуществом проницаемости для воды, не привлекает насекомых и отлично подходит для детских площадок, так как она мягкая и смягчает падения. Однако неорганическая мульча также имеет свои недостатки. Камни и галька создают дополнительное тепло вокруг растений, требуя больше полива. Если вы не используете пластиковое или сетчатое ландшафтное полотно, с вами возникнет еще одна проблема — прорастание сорняков, что увеличит время, затрачиваемое на уход за садом.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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