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5 хитростей органического садоводства, нужные всем

4:01
Садоводство

В органическом садоводстве растения выращиваются без использования химических удобрений и пестицидов. Это естественный и экологически чистый способ выращивания плодов, овощей и цветов.

5 хитростей органического садоводства, нужные всем
Фото: pixabay.com

Органические садоводческие трюки

1. Компостирование

Значение компостирования. Компостирование — это процесс разложения органических материалов, таких как кухонные отходы, листья и трава, для получения питательного грунта. Компост обогащает почву органическими веществами, повышает ее плодородие и стимулирует рост растений.

Как создать компост. Для создания компоста вам понадобятся органические отходы, такие как фруктовые и овощные остатки, кофейная гуща и опавшие листья. Постепенно складывайте эти материалы в специальный контейнер или компостную кучу и периодически переворачивайте их, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Через несколько месяцев ваш компост будет готов для использования.

2. Подкормка органическими удобрениями

Выбор органических удобрений. Органические удобрения являются безопасным и эффективным способом обогащения почвы питательными веществами. Выбирайте удобрения, содержащие органические компоненты, такие как перегной, компост или рыбий помет.

Применение органических удобрений. Равномерно распределите органическое удобрение по почве вокруг растений. Не переусердствуйте с количеством удобрения, чтобы избежать перегрузки питательными веществами. Подкормку лучше проводить весной и осенью для обеспечения непрерывного питания растений.

3. Мульчирование

Защита почвы с помощью мульчи. Мульчирование — это процесс покрытия почвы слоем органического материала, такого как солома, опилки или скошенная трава. Мульча помогает сохранять влагу, предотвращает рост сорняков и защищает почву от перегрева или переохлаждения.

Как правильно мульчировать. Нанесите слой мульчи толщиной около 5 сантиметров вокруг растений, оставляя небольшое пространство вокруг ствола. Убедитесь, что мульча равномерно покрывает почву. Периодически поддерживайте толщину мульчи, добавляя новый слой при необходимости.

4. Разнообразие растений

Значение разнообразия растений. Выращивание разнообразных растений в саду способствует более здоровому экосистеме и предотвращает распространение вредителей и болезней. Разные виды растений привлекают различных полезных насекомых, которые помогают бороться с вредителями и опыляют цветы.

Как создать разнообразие. Выбирайте разные виды овощей, фруктов и цветов для выращивания в своем саду. Разбивайте растения на группы сходных видов, чтобы создать определённые зоны с разнообразными культурами. Это поможет поддерживать баланс в экосистеме вашего сада.

5. Борьба с вредителями

Органические методы борьбы с вредителями. В органическом садоводстве предпочтение отдают натуральным методам борьбы с вредителями, чтобы избежать использования химических пестицидов. Некоторые органические методы борьбы включают в себя использование собирательных емкостей, механическое удаление вредителей и привлечение полезных насекомых.

Привлечение полезных насекомых. Создайте благоприятную среду для полезных насекомых, таких как пчелы и насекомые, по отношению к вредителям являющиеся хищниками. Посадите цветы, привлекающие пчел, и оставьте некоторые участки сада необработанными для привлечения насекомых-хищников. Это поможет удерживать популяцию вредителей под контролем.

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36 ГЕНИАЛЬНЫХ САДОВЫХ ЛАЙФХАКОВ, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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