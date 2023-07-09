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Садоводство в бутылке: что можно выращивать в крытом террариуме

3:28
Садоводство

В последние годы многие люди обратили внимание на выращивание растений внутри помещений. Использование террариумов стало популярным, особенно среди тех, кто хочет наслаждаться садоводством даже в ограниченном пространстве.

1. Выбор террариума

Перед тем как начать выращивание съедобных растений внутри террариума, вам необходимо выбрать подходящий контейнер. Лучше всего использовать стеклянные террариумы, так как они обеспечивают отличную видимость и удерживают влагу. Помимо того, выберите террариум, который имеет достаточное количество места для размещения выбранных растений.

2. Выбор съедобных растений

При выборе съедобных растений для вашего террариума, убедитесь, что они подходят для выращивания внутри помещений. Вот восемь растений, которые отлично подходят для выращивания внутри террариума:

Ананас. Ананас является прекрасным выбором для террариума. Он производит сладкие и сочные плоды, и его листья придают экзотический вид вашему мини-саду.

Листовой салат. Листовой салат легко выращивается внутри террариума. Вы сможете наслаждаться свежими и ароматными листьями, чтобы добавить их в свои салаты.

Мята. Мята является ароматным растением, которое можно использовать для чая или приготовления коктейлей. Она также отлично растет внутри террариума.

Петрушка. Петрушка является неотъемлемым ингредиентом во многих кулинарных блюдах. Выращивайте ее в террариуме и всегда имейте свежую зелень под рукой.

Базилик. Базилик отлично растет внутри террариума и предлагает свои ароматные листья для приготовления пасты, соусов и других блюд.

Руккола. Руккола имеет острый вкус и прекрасно сочетается с различными блюдами. Выращивание ее внутри террариума позволит вам иметь свежие листья круглый год.

Лук-порей. Лук-порей обладает нежным вкусом и можно использовать в супах и рагу. Выращивание его внутри террариума позволит вам иметь доступ к свежим порейным луком в любое время.

Цукини. Цукини — это молодые плоды кабачков. Выращивание их внутри террариума позволит вам иметь свежие овощи для приготовления различных блюд.

3. Подготовка террариума

Перед тем как посадить растения, необходимо подготовить террариум для них. Заполните дно террариума дренажным слоем, затем добавьте плодородную почву, подходящую для каждого растения. Убедитесь, что почва хорошо дренируется и не задерживает лишнюю влагу.

4. Посадка растений

Когда ваш террариум готов, приступайте к посадке растений. Разместите каждое растение в соответствующем месте и убедитесь, что корни хорошо покрыты почвой. Не забудьте оставить достаточно пространства между растениями для их роста.

5. Уход и поддержание

Регулярный уход и поддержание вашего террариума необходимы для успешного выращивания съедобных растений. Обеспечьте растениям достаточное количество света, влаги и тепла. Поддерживайте оптимальные условия внутри террариума и регулярно проверяйте почву на влажность.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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