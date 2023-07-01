Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Самые яркие многолетние цветы для сада
Манго предотвращает развитие рака, сообщил эксперт
В Росконтроле назвали лучшие бренды растворимого и молотого кофе
Учёные определили кашу, которая сжигает жир
Солиста музыкальной группы Axti-xti вызвали в полицию
В столицу Узбекистана прибыла британская ЧВК
Провал наступления ВСУ у Артёмовска: колонну боевиков ждал сюрприз
Частая жажда может быть признаком диабета
Экс-генконсул Казахстана негативно отозвался о русских и собрался в Петербург

Выращивание помидоров: все главные премудрости

2:44
Садоводство

Выращивание здоровых и сочных помидоров может быть захватывающим хобби, но для достижения наилучших результатов необходимо учесть множество факторов. Одним из важных аспектов заботы о помидорах является подготовка почвы и создание оптимальных условий для роста и развития растений. В этой статье мы расскажем вам о нескольких вещах, которые следует поместить в ямки перед посадкой помидоров, чтобы обеспечить им лучший старт и богатый урожай.

Очистка и подготовка почвы

Прежде чем приступить к посадке помидоров, важно обеспечить чистоту и плодородность почвы. Уберите сорняки и другие растения, которые могут конкурировать с помидорами за питательные вещества и влагу. После очистки почвы проведите хорошую органическую подкормку для обогащения её питательными веществами.

Подготовка ямок для посадки помидоров

Помидоры любят плодородные почвы с хорошей дренажной системой. Перед посадкой помидоров рекомендуется подготовить ямки, в которые будут помещены растения. Вот несколько вещей, которые можно положить в ямки для обеспечения здорового роста помидоров:

1. Компост. Компост является отличным источником органических веществ, которые помогут улучшить структуру почвы и обогатить ее питательными веществами. Положите небольшое количество компоста в ямку перед посадкой помидоров.

2. Яичная скорлупа. Яичная скорлупа богата кальцием, что особенно полезно для помидоров. Раздробите яичную скорлупу и поместите её в ямку. Это поможет предотвратить развитие болезней, связанных с недостатком кальция, у ваших помидоров.

3. Минеральные добавки. Помимо компоста и яичной скорлупы, можно использовать различные минеральные добавки для обогащения почвы. Например, добавка, содержащая фосфор и калий, поможет стимулировать корневую систему и обеспечить хорошее цветение и плодоношение.

Посадка помидоров и уход за ними

После подготовки ямок вы можете приступить к посадке помидоров. Положите рассаду в ямки, оставив достаточное пространство между растениями для их нормального роста. Затем аккуратно закопайте корни и утрамбуйте почву вокруг растений.

После посадки помидоров не забывайте о правильном уходе за ними. Поливайте растения регулярно, но избегайте переувлажнения почвы. Удалите сорняки, проведите подкормку и защитите растения от вредителей и болезней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Помидоры - от посева до уборки
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В ТВ репортаже девочка сигналами попросила о помощи: редакторы проглядели

В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.

В репортаже на Первом канале девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии
РБК: киноляп в советском фильме "Мимино" вызвал много вопросов у зрителей
Киноляп в "Мимино" вызвал много вопросов
Зеленский обвинил НАТО в трусости и поставил ультиматум
Франция довела себя до саморазрушения: белые полицейские ненавидят цветных мигрантов
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
ВСУ в панике: бойцы РФ пошли в контратаку в районе Времевского выступа
России известно содержание секретных переговоров по Украине в Копенгагене
Почему не стоит пить чай слишком часто
Почему не стоит пить чай слишком часто
Последние материалы
Самые яркие многолетние цветы для сада
Манго предотвращает развитие рака, сообщил эксперт
В Росконтроле назвали лучшие бренды растворимого и молотого кофе
Учёные определили кашу, которая сжигает жир
Солиста музыкальной группы Axti-xti вызвали в полицию
В столицу Узбекистана прибыла британская ЧВК
Провал наступления ВСУ у Артёмовска: колонну боевиков ждал сюрприз
Частая жажда может быть признаком диабета
Экс-генконсул Казахстана негативно отозвался о русских и собрался в Петербург
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* был признан иноагентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников