Как правильно посадить морковь?

Выращивание моркови — это увлекательный и полезный процесс. Морковь богата бета-каротином и другими питательными веществами, которые полезны для здоровья глаз, кожи и иммунной системы.
Морковь предпочитает рыхлую и плодородную почву. Выберите солнечное место в саду и удалите сорняки и камни. Затем внесите компост или перегной в почву для улучшения её структуры и питательности. Разрыхлите почву вилами или граблями, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж.
На рынке существует множество различных сортов моркови. При выборе сорта обратите внимание на следующие характеристики:
Морковь можно выращивать из семян. Посев проводят непосредственно в почву. Важно обеспечить равномерное распределение семян, не стоит сеять их глубоко в землю. Рекомендуется оставлять примерно 5-7 см между семенами, чтобы морковь имела достаточно места для роста.
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