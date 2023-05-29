Сеем морковь: как получить богатый урожай

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание моркови — это увлекательный и полезный процесс. Морковь богата бета-каротином и другими питательными веществами, которые полезны для здоровья глаз, кожи и иммунной системы.

Фото: pixabay.com

Как правильно посадить морковь

Подготовка почвы

Морковь предпочитает рыхлую и плодородную почву. Выберите солнечное место в саду и удалите сорняки и камни. Затем внесите компост или перегной в почву для улучшения её структуры и питательности. Разрыхлите почву вилами или граблями, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и дренаж.

Выбор сортов моркови

На рынке существует множество различных сортов моркови. При выборе сорта обратите внимание на следующие характеристики:

Срок созревания: выбирайте сорта, которые подходят для вашего климата и времени выращивания.

Размер и форма корнеплодов: есть сорта с длинными и тонкими корнеплодами, а также сорта с короткими и толстыми.

Устойчивость к болезням и вредителям: некоторые сорта более устойчивы к определенным заболеваниям и вредителям, что может помочь вам сохранить урожай здоровым.

Посев моркови

Морковь можно выращивать из семян. Посев проводят непосредственно в почву. Важно обеспечить равномерное распределение семян, не стоит сеять их глубоко в землю. Рекомендуется оставлять примерно 5-7 см между семенами, чтобы морковь имела достаточно места для роста.

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