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Калина гордовина: полезные свойства кустарника

2:13
Садоводство

Калина гордовина была известна в Европе ещё в Средние века, где она использовалась как лекарственное растение и для приготовления пищи. Во время Второй мировой войны калина гордовина использовалась в качестве замены для чая и кофе.

Калина гордовина: полезные свойства кустарника
Фото: kdendropark. ru/_sh/00/44.jpg

Это кустарник, достигающий высоты до 5 метров. Его листья имеют форму широкоэллиптических или овальных, длиной 5-10 см и шириной 3-7 см. Цветки имеют белую или розовую окраску, и они располагаются в множественных соцветиях диаметром до 10 см. Плоды калины гордовины — ягоды диаметром 1-1,5 см, имеющие ярко-красную окраску.

Калина гордовина широко используется в фармакологии и кулинарии. Её кора и листья используются в качестве лекарственных средств при лечении:

  • кожных заболеваний,
  • головной боли,
  • гипертонии,
  • желудочно-кишечных расстройств,
  • болезни почек и мочевого пузыря и других заболеваний.

Ягоды калины гордовины используются в качестве приправы к мясу и рыбе, их также можно использовать для приготовления варенья, соков и вина.

Полезные свойства

Калина гордовина имеет множество полезных свойств для здоровья человека. Она богата аскорбиновой кислотой, каротиноидами, флавоноидами, танинами и другими полезными веществами. Калина гордовина может помочь укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, улучшить зрение, замедлить процессы старения и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она также может помочь в борьбе с инфекциями и воспалением благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Калина гордовина может также снизить уровень стресса и поднять настроение.

Несмотря на множество полезных свойств, употребление калины гордовины может быть противопоказано в некоторых случаях. В частности, не рекомендуется употреблять её при беременности и кормлении грудью, а также при индивидуальной непереносимости растения.

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Калина гордовина. Надёжное, многофункциональное и очень оригинальное растение для вашего сада!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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