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Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью

2:05
Садоводство

Сирень происходит из семейства Маслиновые. Сирень была очень популярна в Китае, где её использовали для лечения и украшения. Впервые сирень была ввезена в Европу в 1563 году и с тех пор стала популярным растением в различных уголках мира.

Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью
Фото: degroots. ca/wp-content/uploads/2020/06/lilac-bush.jpg

Существует более 200 разновидностей сирени, различающихся формой куста, цветом и ароматом цветов. Некоторые из самых распространенных разновидностей:

  • Syringa vulgaris — самая популярная разновидность, имеет густой куст и большие цветы насыщенного цвета;
  • Syringa josikaea — имеет зеленовато-жёлтые цветы и душистый аромат;
  • Syringa microphylla — небольшой куст с красивыми мелкими цветами розово-лилового цвета;
  • Syringa reticulata — самая крупная разновидность сирени, имеет большие кремово-белые цветы.

Сирень предпочитает расти в умеренном климате, но может выжить и в более суровых условиях. Она любит солнечные места, но не переносит засухи. Чтобы сирень могла полноценно цвести, необходимо ежегодно проводить обрезку, удаляя усохшие ветви и формируя куст.

Сирень достаточно неприхотлива в уходе, но требует некоторого внимания. Важно следить за влажностью почвы, не допуская её пересыхания, а также регулярно подкармливать растение удобрениями. Также рекомендуется проводить обрезку после цветения, чтобы сохранить форму куста.

Цветы сирени можно использовать для создания красивых букетов и декорирования интерьеров. Они прекрасно смотрятся в вазах и контейнерах, добавляя романтический и душистый акцент в любом помещении. Кроме того, сирень используется в косметической промышленности для создания ароматических масел и духов благодаря своему изысканному аромату. Также сирень можно использовать для приготовления чая, который помогает снять стресс и улучшить настроение. 

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Как продлить цветение сирени?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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