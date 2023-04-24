Розово-клубничные подсолнечники: волшебство в вашем саду

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Вы любите подсолнечники? В них есть что-то волшебное — большие желтые цветы и страсть к солнцу. Но вы знаете, что подсолнечники могут также иметь клубнично-русый оттенок?

Они обязательно должны быть в вашем саду. Посадите их прямо рядом с желтыми подсолнечниками. Нет, розоватый оттенок не является ошибкой. Вы, вероятно, не знаете, что подсолнечники бывают разных оттенков. Представьте себе целые поля, покрытые розовыми цветами! Это словно рай. Розовые подсолнечники создают идеальный контраст. У цветков есть характерный черный центр и вкусные семена. Черный оттенок создает идеальный контраст красоте розовых цветов и краю лепестков.

Вы бы посадили Helianthus annuus в своём саду?

Это ботаническое название прекрасного подсолнечника. Этот растение довольно распространен в некоторых районах.

Розово-клубничные подсолнечники легко выращиваются. Это отличный шанс для вас попробовать что-то новое в своем саду.

Эти красавцы не любят холодных и ветреных мест. Розово-клубничные подсолнечники предпочитают солнечные места и хорошо дренированные, влажные почвы. Растение может достигать до двух метров в высоту.

Иногда ему нужна дополнительная поддержка, чтобы расти прямо. Вы можете использовать деревянные дуги или длинные палки. Вам решать, что работает лучше для ваших красавцев.

Розово-клубничные подсолнечники — это однолетние растения, которые цветут в течение четырех месяцев. Иногда растение удивит вас своими великолепными цветами уже через два месяца. Все зависит от погодных условий в вашем регионе. Цветок живет до 100 дней, если за ним ухаживают должным образом.

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