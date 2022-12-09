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Шеф-повар Белькович: яйца для новогодних салатов нельзя переваривать

Садоводство

Варить яйца для новогодних салатов — селёдки под шубой, оливье, "Мимозы" — нужно правильно. Как именно это делать, рассказал шеф-повар Александр Белькович.

Салат Царский
Салат Царский

По его словам, основная ошибка, которую допускают люди, готовя такие салаты, — переваренные яйца.

При очень долгой варке из яиц исчезает нежность, которая придаёт вкус салату, пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Он посоветовал перед варкой дать яйцам полежать при комнатной температуре, затем аккуратно поместить в почти закипающую воду и варить 7-8 минут. После этого сразу положить их в холодную воду, чтобы легко очистить от скорлупы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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