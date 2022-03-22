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Автор Николай Ткаченко

Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость

Здоровье

Некоторые продукты могут стать причиной скрытой непереносимости. При этом список такой пищи у каждого человека будет свой. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать скрытую непереносимость

Специалист заметила в беседе с Москвой 24, что к продуктам, вызывающим скрытую непереносимость, могут относиться яйца, жареный бекон и молочные продукты. На завтрак некоторые люди выбирают морепродукты, арахис или орешки, которые служат добавкой к зерновым кашам.

Если имеется скрытая непереносимость, эти продукты, регулярно попадая в организм, приводят к запуску реакции аутоиммунного характера. Проявления её могут быть самыми разными, предупредила доктор.

Она пояснила, что это могут быть как головные боли, так и агрессия или депрессия. Вероятно возникновение проблем с щитовидной железой или аутоиммунных заболеваний суставов, а также псориаза, экземы, дерматоза. При этом человек часто никак не связывает их с пищей, которую он употребляет. Но на самом деле причиной заболеваний становится именно еда.

По словам диетолога, индивидуальный список продуктов из зоны скрытой непереносимости поможет составить соответствующий лабораторный анализ крови.

Эти продукты следует исключить из своего рациона на время, а иногда и навсегда. Здесь всё зависит от того, насколько сильную реакцию даёт иммунитет на тот или иной продукт, заключила Королёва.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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