Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее

Некоторые комнатные растения требуют особой осторожности при обращении с ними. Президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала ряд основных советов по этому поводу в интервью газете "Вечерняя Москва".

Так, представители семейства молочайных — а к нему относятся такие популярные домашние растения как педилантус, кротон и диффенбахия — при повреждении выделяют густой клейкий сок. Он напоминает молоко, отсюда и название. Этот сок ядовит и способен оставить ожог на открытой коже или вызвать аллергическую реакцию.

Ещё одним возможным источником яда в квартире или офисе является олеандр, сока котрого тоже желательно избегать.

Что до домашних кактусов, с ним, по словам Сафроновой, следует быть особенно осторожными тем, у кого в доме есть маленькие дети. Крючкообразную иголку кактуса сложно извлечь, и она может вызвать нарыв, особенно на нежной и тонкой коже.

А вот популярные экзотические растения, вроде пугающей на вид венериной мухоловки, сложны для ухода, но опасности не представляют.