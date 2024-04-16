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Озвучена дата празднования Пасхи в 2024 году

Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника

2:45
Религия

Пасха, известная также как Воскресение Христово, является одним из основных христианских праздников, завершающим самый строгий и продолжительный пост — Великий пост.

Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно Библии, Пасхальное утро принесло с собой весть о Воскресении Иисуса Христа. До этого события было три дня страданий и смерть Господа. В Евангелии нет точного описания процесса воскрешения, поскольку свидетелей этого события не было.

Иисуса сняли с креста в пятницу вечером. Погребение случилось сразу же. На следующий день был объявлен день покоя. Женщины, сопровождавшие Иисуса, появились у его гроба только на рассвете следующего дня, когда Господь уже воскрес. Ангел в гробу рассказал девушкам, что распятый Иисус восстал из мертвых, после чего весь народ знал об этом.

Дата Пасхи изменяется каждый год, однако праздник всегда приходится на день весеннего равноденствия. В православии Пасха отмечается в первое воскресенье после полнолуния в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая, а католическая уже прошла 31 марта.

Празднование Пасхи включает в себя богослужение в ночь с субботы на воскресенье, воспевание песнопений и проведение крестного хода вокруг храмов, символизирующего связь с Богом. В Иерусалиме также происходит торжественное мероприятие — схождение Благодатного огня. После того, как огонь выносят из Гроба Господня, его распространяют по всему миру, включая Россию.

На Пасху принято обмениваться поздравлениями "Христос Воскресе!" и отвечать на них "Воистину Воскресе!".

Во время празднования Воскресения Иисуса Христа готовят куличи, творожные пасхи и красиво украшенные яйца. Еда освящается в храме молитвой, символизируя благословение Богом.

Яйца на Пасху символизируют Гроб Господень и обычно красятся в красный цвет, отражая кровь распятого Иисуса. Творожная пасха, в свою очередь, ассоциируется с Гробом Господним.

Правила Пасхи предписывают воздерживаться от излишнего труда, избегать ссор и обид, а также проявлять щедрость и деликатность. Пасха — светлый и радостный праздник, который несет в себе позитивное настроение. Однако в этот день неуместно устраивать гулянья с алкоголем или испытывать скорбь, например, посещая кладбище, сообщает gorod55.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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