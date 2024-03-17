Как подготовиться к Великому посту и как его держать? Напоминание о главных смыслах

Православный пост: начните с малого

1:13 Your browser does not support the audio element. Религия

В христианской традиции Великий пост — это время подготовки к празднику Пасхи, которое начинается после Масленицы и длится 40 дней.

Фото: Википедия

Во время Великого поста люди отказываются от

мяса,

молочных продуктов,

яиц,

алкоголя

и других удовольствий.

Они также практикуют пост в виде ограничения количества пищи и воздержания от еды в определённые дни.

Во время поста рекомендуется употреблять больше

овощей,

фруктов,

зерновых

и растительных белковых продуктов.

Как правильно подготовиться к Великому посту и как его держать

Начните с малого: уменьшите потребление пищи высокой питательной ценности, алкоголя, кофеина и сахара за несколько недель до начала поста.

Уделите время духовной практике: увеличьте время, проведённое в молитве, медитации или чтения духовной литературы.

Откажитесь от обильной и калорийной пищи: разработайте план поста, определите, какие продукты можно есть, исключите мясо, молочные продукты, яйца, рыбу и алкоголь.

Помощь нуждающимся: посвятите часть своего времени служению и помощи тем, кто нуждается, в соответствии с учением благотворительности и сострадания.