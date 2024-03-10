Патриарх Кирилл: "какой же блин всухую?"

В своей воскресной проповеди после литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что исполнение традиций масленицы и употребление блинов не отразится на спасении души, сообщает РИА Новости.
"Какой же блин всухую? Обычно что-то помимо блина — всё это часть нашей традиции", сообщил патриарх. Помимо упоминания народных традиций, он посоветовал провести праздник разумно и по-доброму.
Масленица начинается 11 марта, в понедельник.
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