Епископ прочитал проповедь об инопланетянах, являющих собой синтез андроида, искусственного интеллекта и беса

Скопинский епископ Питирим рассказал о бесах-андроидах под видом инопланетян

1:18 Your browser does not support the audio element. Религия

Архиерей Русской православной церкви, епископ Скопинский и Шацкий, управляющий епархией Питирим (Творогов) обратился к верующим после молебна в Георгиевском храме о даровании победы в конфликте на Украине, и поведал пастве о том, как в будущем, после победы в СВО, люди столкнутся с новой угрозой — искусственным интеллектом и андроидами, сообщает рязанский портал 62-Инфо.

Фото: flickr.com by Московская духовная академия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бывший ректор Московской духовной академии и викарий патриарха Московского считает, что "искусственный интеллект имеет волю и субъектность, только когда в него вселяются бесы, ищущие себе тело", и это самое тело, по словам епископа, им уже подготовлено — "искусственный интеллект, и андроиды, в которых будет действовать этот интеллект".

Также священник обратил своё внимание на инопланетян и подчеркнул, что православный человек знает, что никаких инопланетян нет и быть не может, потому что их наличие не входит в планы Божественного домостроительства.

"А кто будут эти инопланетяне?" — вопрошает епископ, и сам же отвечает на вопрос, — "это будет искусственный интеллект, который обретет свою плоть, и в него вселятся бесы".

Ранее епископ Питирим, комментируя события на Украине, заявил, что "Господь кого любит, того и наказывает".