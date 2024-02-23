РПЦ поддержала идею упростить переезд в Россию на основе традиционных ценностей

РПЦ: христианам с каждым годом всё сложнее жить на Западе

1:37 Your browser does not support the audio element. Религия

В Русской православной церкви поддерживают идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности, сообщил ТАСС председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: kremlin.ru by Пресс служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, с каждым годом христианам на Западе становится всё сложнее исповедовать свою веру и жить в соответствии со своими воззрениями, поэтому часть из них рассматривает возможность переезда в Россию.

Впервые предложение упростить переезд в Россию на основе культурных, традиционных и семейных ценностей для иностранцев прозвучало на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи нового времени", на котором присутствовал Владимир Путин. Президент назвал идею хорошей, отметив при этом, что есть сложности с определением того, каких ценностей на самом деле придерживается человек.

Напомним, что ранее правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Помимо того, в декабре 2023 года депутаты от партии "Справедливая Россия" предложили упростить выдачу вида на жительство иностранцам, преследуемым за рубежом за поддержку РФ. Поправки в 8-ю статью закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" позволят получать ВНЖ без необходимости оформлять разрешение на временное проживание. При этом поддержка политики России и ее народов может выражаться "в форме публичных заявлений или действий".