В РПЦ раскритиковали анатомическую выставку "Мир тела"

Выставка "Мир тела" не носит образовательный характер, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство покойного. Такое заявление сделал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка – эпатажное шоу с шок-контентом", - сказал Кипшидзе.