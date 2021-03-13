Выставка "Мир тела" не носит образовательный характер, а ее посетителям стоит задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство покойного. Такое заявление сделал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка – эпатажное шоу с шок-контентом", - сказал Кипшидзе.
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