Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил священнослужителей, которые призывают верующих игнорировать режим самоизоляции.

"Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!", - заявил Кирилл.