Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил священнослужителей, которые призывают верующих игнорировать режим самоизоляции.
"Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!", - заявил Кирилл.
Патриарх привел в пример историю святой Марии Египетской, которая ушла в пустыню, чтобы "спасти душу и тело".
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.