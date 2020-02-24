Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю

Сегодня, 24 февраля, буддисты встречают Новый год по лунному календарю — год Белой металлической мыши берет на себя бразды управления человеческими судьбами.

Во всех дацанах уже прошли праздничные молебны и проведен специальный обряд Дугжууба: верующие в символическом костре сожгли все невзгоды уходящего Года свиньи и помолились за благополучие в новом Году мыши.

"Хамбо Лама, верховный иерарх российских буддистов высказал надежду, что, проводив достаточно суровый год под управлением свирепого и дикого Кабана, мы сумеем в следующем году стать радушнее, спокойнее, жизнерадостнее, под покровительством доброй, тихой и скромной Мыши", — написано в сообщении пресс-службы Буддийской традиционной Сангхи России.

Бурятия — центр российского буддизма

И хотя в отличие от календарного Нового года праздник по лунному календарю отмечается "скромно и не везде в России", восточный Новый год — Сагаалган — один из главных праздников Бурятии и Забайкальского края. Там даже введен дополнительный выходной день — 25 февраля.

По традиции, торжественные мероприятия продлятся целый месяц — планируются народные гуляния, концерты, фестивали национальной культуры и другие массовые мероприятия.

А еще в этом году впервые Сагаалган будут отмечать в Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля артисты из Бурятии выступят здесь с лучшими номерами, будет работать выставка бурятских художников.

С Новым годом по лунному календарю буддистов России поздравил президент

Поздравляя верующих с наступлением нового года по лунному календарю, российский президент Владимир Путин особо подчеркнул, что буддийские общины со своей приверженностью к непреходящим устоям и ценностям, бережным отношением к духовным и нравственным истокам древней веры вносят весомый вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений.

Президент пожелал всем, кто встречает новый год по лунному календарю, чтобы