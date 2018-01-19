Если завтра война: как НАТО науськивает шведов на Россию

4,7 млн шведских семей получат в ближайшее время специальные брошюры под названием "Если завтра война" (Om kriget kommer), сообщает издание Sverigesradio.se со ссылкой на Агентство по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB).

Брошюра впервые была опубликована в начале 1940-х годов и рассказывала, как вести себя в условиях военных действий. В 60-х годах она стала рассматриваться как бессмысленная, а в 1991 году был опубликован последний выпуск, предназначенный только для внутреннего использования. И вот пережиток холодной войны возвращается.

Руководитель проекта в MSB Кристина Андерссон сказала в интервью Aftonbladet, что внимание в новом буклете уделяется не только военной угрозе, но также изменению климата, террористическим атакам, пандемиям и "манипулированию информацией". "Люди должны учиться и знать, как с этим бороться", — пояснила она.

Шведы больше всего опасаются перебоев в поставках продуктов питания и энергии "в случае нападений на центральные порты или другие критические точки инфраструктуры", неумения населения обрабатывать раны и травмы, отсутствия пунктов сбора пострадавших и проблем с координацией "социально значимых функций в случае военных или химических атак".

Шведский премьер-министр Стефен Лёфвен анонсировал появление нового государственного органа, сосредоточенного на "психологической защите" и противодействии дезинформации: "Современная концепция полной обороны должна создать защиту страны от внешних попыток повлиять на демократическое общество", — заявил он.

Как сказал "Правде.Ру" политолог и специалист по балтийским странам Александр Носович, в последние годы в обеих нейтральных скандинавских странах — Швеции и Финляндии — ведется очень интенсивная агитация за вступление их в Североатлантический альянс. Объясняется это предполагаемой военной угрозой со стороны России. Чтобы ее доказать, "появляются всякие фейки про русскую атомную подлодку-шпион, которая якобы затонула в территориальных водах Швеции, про русских хакеров, русскую пропаганду и другие вещи, которые объединяются понятием "гибридная война".

История с брошюрой, по мнению политолога, — это "продолжение той же самой политики обоснования населению необходимости вступления в НАТО".

Пока большинство населения в Швеции и Финляндии хочет сохранить нейтральный статус, и простые европейцы прекрасно понимают, что эта "русская угроза" очень сильно преувеличена, считает Носович.

"Швеция не вступила в НАТО за все время холодной войны Советского Союза с США, когда мир неоднократно оказывался на грани ядерной войны. Если они не вступили после Карибского кризиса в НАТО, то из-за украинских событий, истерики вокруг "русской пропаганды", я думаю, они тем более не вступят. Шведы все-таки люди рациональные, люди критического мышления, наследники эпохи Просвещения. Поэтому их пропагандой о надвигающейся русской угрозе не испугаешь", — резюмировал эксперт.

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