Эксперт объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по экономике-2021

Выбор лауреатов Нобелевской премии-2021 по экономике является "интересным и правильным решением", заявил в беседе с Pravda.Ru доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" РАНХиГС Юрий Твердохлеб, объясняя, что данные исследования отвечают на вопросы, связанные с миграцией.

Специалист отметил, что исследования в сфере экономики труда являются актуальными, так как дают "серьёзные объяснения в области миграции и миграции рабочей силы".

"В последние годы действительно Нобелевские премии в области экономики присуждаются исследованиям, которые касаются непосредственно домохозяйств в экономической системе. Те исследования, по которым присудили Нобелевскую премию в части эмпирических исследований по поведению людей в условиях повышения заработной платы, стремление людей к соответствующим перемещениям в связи с поиском более высокой заработной платы, — это исследования, которые сегодня более чем актуальны", — заявил Твердохлеб.

Выбор Ангриста, Имбенса и Карда в качестве лауреатов Нобелевской премии в 2021 году является "интересным и правильным решением", считает экономист.

"Именно влияние доходов, заработной платы на миграцию людей. И причинно-следственные связи как раз при принятии решений по смене работы, перемещению людей в связи с изменением уровня заработной платы. Интересные исследования. Я считаю, что они как раз открывают очень много вопросов, объясняющих как раз именно проблемы миграции людей", — подчеркнул эксперт.

Ранее в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. В 2021 году награды были удостоены Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

В Нобелевском комитете уточнили, что Ангристу и Имбенсу премия присуждена "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей", а Карду — "за эмпирический вклад в экономику труда".

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