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Заридзе: В России хорошо научились лечить рак груди

Экспертное мнение

В канун дня борьбы с раком ВОЗ опубликовала доклад, из которого следует, что на сегодняшний день в мире самый распространённый вариант заболевания — рак груди.

Заридзе: В России хорошо научились лечить рак груди

Как с этим дело обстоит в России?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Давид Заридзе, президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина

— И в России по количеству заболевших среди мужчин и женщин суммарно рак молочной железы по числу заболевших занимает первое место. Это очевидно. И это и в мире. То есть это в развитых странах и в России тоже такая же картина.

Почему? Этому есть много причин. Но есть и хорошая новость: смертность от рака молочной железы в России снижается.

  • Заболеваемость растет, но смертность снижается — это очень важно.

Это говорит о том, что рак молочной железы мы успешно лечим новыми методами.

Есть традиционные методы гормонотерапии, которая привела к изменению тенденции в смертности, в лечении рака молочной железы, а сейчас таргетная терапия, иммунотерапия. Короче говоря, смертность снижается и это хорошо.

Предпосылки болезни

- На рост заболеваемости влияют факторы, которые являются предпосылкой для развития рака:

избыточный вес и недостаточность физической активности — это наиболее очевидный фактор, который влияет на развитие рака молочной железы.

Как распознать начало болезни?

Только путём обследования. Маммографический скрининг строго необходим после 40.

И, конечно, первичная профилактика: следить за своим весом, меньше есть, больше двигаться. Очень просто.

Автор: Ольга Лебедева
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