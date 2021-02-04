Реалии сегодня таковы, что нужно учиться инвестировать

Кризис, разразившийся из-за пандемии, больно ударил не только по здоровью россиян, но и по их кошелькам. Многие, желая поправить своё пошатнувшееся материальное положение, начали покупать ценные бумаги.

Однако, поскольку специальными знаниями обладают далеко не все, а на активно рекламирующихся курсах по инвестициям финансистом стать вряд ли получится, начинающие инвесторы частенько не только не зарабатывают, но и теряют "свои кровные".

И таковых "горе-инвесторов" уже немало. Обратить на них внимание и каким-то образом подстраховать банковским работникам поручил президент.

Чем государство может помочь, если люди сами делают то, в чём ничего не понимают?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорил с Олегом Александровым, директором центра экономического и финансового консультирования.

— Во-первых, хотел бы обратить внимание, что рынок акций, которые находятся в свободном обращении, все-таки в отличие от середины и начала 90-х годов регулируется. Причем регулируется достаточно серьезно. Регулятором выступает Банк России.

Все акции, которые выпускаются, проходят через специальные процедуры и эмитенты, которые имеют право их выпускать, так же оцениваются. То есть этот рынок не полностью нерегулируемый. Он все-таки большую часть находится под надзором.

Поэтому и определенная защита у инвесторов, по крайней мере, от каких-то мошеннических схем, существует.

Второе. Конечно, рынок персональных инвестиций (когда физические лица вкладывают средства в ценные бумаги) очень перспективный.

Во всем мире, прежде всего, частные инвесторы — в большинстве своём непрофессиональные — покупают акции разных предприятий. И в Европе, и в Соединенных Штатах.

На этом строится большая часть фондового рынка.

Без этого сегмента, то есть без рынка персональных инвестиций ни рынок акций, ни привлечение дополнительных средств для развития наших предприятий, других организаций, конечно, развиваться не будет. Поэтому это перспективно, и я бы сказал, что надо приветствовать.

Надо просто научить

А что касается механизма, кто сколько может заработать на рынке и в какие сферы лучше вкладываться, здесь, конечно, свою роль должны сыграть программы повышения финансовой грамотности, общей информированности населения о доходности тех или иных акций, вообще о доходности тех или иных сфер деятельности.

И в самом крайнем случае, с моей точки зрения, можно было бы, учитывая, что постепенно рынок депозитов физических лиц сужается — он становится менее привлекательным для вкладов физических лиц — то, возможно, можно подумать над распространением той системы страхования вкладов, которая существует в банковской сфере, на рынок персональных инвестиций, но на какой-то определенный срок инвестиций.

Во-первых, это можно сделать для начинающих инвесторов.

Во-вторых, оно не должно действовать всегда, а только на ограниченный период. Допустим, первые 5 лет, когда активно будет развиваться рынок частных инвестиций в акции, можно было бы такую программу реализовать.

И всё. Дальше уже все заинтересованные люди будут финансово грамотны.