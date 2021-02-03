Путин предостерег от "нового издания" обманутых дольщиков.

Во вторник президент России встречался с представителями банковской сферы. Помимо осуждения насущных экономических проблем страны, Владимир Путин затронул тему инвестиций.

Глава государства обратил внимание собеседников на тот факт, что в России появилось много людей, старающихся заработать или приумножить имеющийся капитал путем покупки ценных бумаг.

При этом, отметил президент, подавляющее большинство из них не являются профессиональными инвесторами. Такие, в основном, теряют деньги.

"Инвестирование — по определению более рискованно, чем банковские вклады", — сказал Путин.

Глава государства поручил разработать возможные меры снижения рисков для граждан, вкладывающихся в ценные бумаги, чтобы, по его словам, не получить "второй том обманутых дольщиков".

К слову, Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в "мутные" инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году.