"Под колпаком мэрии" москвичам будет небезопасно

Правительство Москвы анонсировало создание базы данных, в которой будут собраны все сведения о жителях столицы.

Новый сервис, как утверждает мэрия, позволит в разы ускорить предоставление Госуслуг.

"Он же усилит в разы риски утечки персональных данных", — считает председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

— С моей точки зрения, плюсы здесь есть только для власти, для мэрии, возможно, для каких-то структур, аффилированных с мэрией. Потому что так полная база данных, контроль и информация в одном месте может быть использована не во благо, мягко скажем. Не говоря о том, что существуют еще всякие угрозы утечки этой информации вообще в криминальные структуры или мошеннические, — сказал Фёдоров в интервью "Правде.Ру". — Да и вообще, такой тотальный контроль очень дурно пахнет, напоминая историю, рассказанную Оруэллом в его "1984".