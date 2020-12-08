Общенационального локдауна в России пока не планируется

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить передвижение между регионами, чтобы остановить распространение коронавируса.

Это новый локдаун? Или предложение в итоге будет носить рекомендательный характер?

Оксана Гончаренко, доцент факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" выразила надежду, что общенационального карантина в этот раз всё же не будет:

— Мне сложно сказать, насколько оправданно прозвучавшее предложение министра, потому что статистика пока неутешительная.

Но, я думаю, это, скорее, рекомендация, потому что основная работа по принятию решений в этой ситуации возложена на региональные власти. В конечном итоге, я думаю, что глава каждого региона будет решать вопрос о том, необходимы ли в этом конкретном субъекте федерации такие ограничения.

Они могут коснуться не всех регионов. Очевидно, что при разной плотности населения, при разной численности населения и число заболевших очень различается.

Я думаю, что это некий сигнал о том, что ситуация серьезная и пока мы не прошли не то, что плато, мы не прошли и пик, вероятно.

И поэтому федеральный центр дает некий сигнал о том, что нужно более внимательно отнестись к мерам контроля за теми правилами, которые установлены по соблюдению безопасности и, возможно, в некоторых случаях, если потребуется, вводить новые ограничения.

А локдауна я бы не ждала, я не думаю, что сейчас такие планы есть.

Мнение Кремля

К слову, аналогичного мнения придерживаются и в Кремле: