По "Северному потоку-2" всё делается разумно, без ненужных заявлений

По данным портала отслеживания морских судов Marinetraffic, российское судно "Академик Черский", транспортировщик "Умка" и судно снабжения "Финвал" собрались в районе немецкого порта Мукран.

- Означает ли это, что они начнут достраивать "Северный поток-2"?

Об этом корреспонденту "Правды.Ру" рассказал Алексей Гривач, заместителем генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

— Могу сказать, что начнут строить, как только начнут. Это могут быть и какие-то манёвры, и ожидания, и подготовка.

Сейчас подготовка как раз интенсивно ведётся для того, чтобы возобновить строительство своими силами. И в условиях незаконных действий Соединённых Штатов по блокировке реализации этого проекта.

Но при этом всё логично и разумно делается без лишних заявлений. Газопровод крайне важен для Германии и для Европы, потому что он даёт дополнительные варианты снабжения, увеличивает ликвидность.

Но и учитывая те действия Вашингтона, которые фактически поставили под вопрос суверенитет Евросоюза и Германии на собственной территории в сфере определения энергетической политики, это уже даже больше, чем просто завершение коммерческого проекта. Это уже акт независимости над Вашингтоном в этой сфере.

- Насколько верно предположение, что газопровод заработает летом 2021?

— Я бы сказал, что у нас нет острой необходимости ставить какой-то близкий дедлайн. Думаю, что как только газопровод будет построен, затем будут проведены пусконаладочные работы, затем необходимая процедура по вводу в эксплуатацию, после этого он заработает.

А в какие конкретно сроки — это зависит, когда начнётся строительство, и какими темпами оно пойдёт.

Здесь же важно всё провести в полном соответствии с полученными разрешениями и без ущерба для будущей безопасной эксплуатации и коммерчески эффективной эксплуатации этого газопровода.