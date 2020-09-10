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Мнение адвоката: дело Ефремова ещё будет пересматриваться

Экспертное мнение

Российский музыкант Юрий Лоза после оглашения приговора суда актёру Михаилу Ефремову посоветовал "не расслабляться" и ждать продолжения спектакля.

Мнение адвоката: дело Ефремова ещё будет пересматриваться

А как оценивают ситуацию профессиональные юристы: будет ли сиквел в любом варианте — апелляция/пересмотр дела или что-то еще? Насколько вероятно это всё?

Адвокат Андрей Мишонов считает, что апелляция будет точно:

 - Насколько мне известно, стороной защиты уже подана жалоба. Это значит, что рассмотрение её в суде апелляционной инстанцией обязательно состоится.

Неизвестно пока только, будут ли обжаловать приговор потерпевшие и гособвинение. Плюс ко всему возможны новые иски со стороны потерпевших. Уже не на один рубль, а на какие-то более значимые суммы в порядке гражданского судопроизводства.

Ну, и если будет установлено, что свидетели со стороны защиты дали ложные показания, я думаю, будет проводиться проверка, но это уже после суда апелляционной инстанции, когда приговор вступит в силу.

Возможно, инициирование уголовного дела в отношении свидетелей, чьи показания, скажем так, будут считаться ложными.

 - На ваш взгляд, будет в сторону ужесточения или смягчения всё-таки?

 - В сторону ужесточения — вряд ли. Возможно, в сторону смягчения, потому что лично я ожидал, что приговор будет несколько мягче, что наказание будет относительно цифр срока пониже и, возможно, режим другой с учётом состояния здоровья Михаила Олеговича.

 - Ну, да, конечно, потому что были и сюжеты, где говорилось, что, в среднем обычно, в последнее время по таким нарушениям было и два, три, четыре года, но вот не восемь лет…

 - Нет-нет-нет, этому не надо верить. Практика по этой категории дел только формируется, потому что летом 2019 года были внесены изменения в эту статью: наказание было ужесточено. Мало времени прошло — с учётом коронавирусной самоизоляции, можно сказать, всего-то полгода. Поэтому статистики никакой ещё нет.

И к слову, наказание, назначенное Ефремову, вполне вписывается в тот диапазон, который предусмотрен с учётом внесённых изменений.

Если вам интересно лично моё мнение, то могу сказать: с учётом личности осуждённого всё-таки я считаю, что наказание суровое.

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