Лоза: цирк не закончен - ждём сиквел про Ефремова

Поэт и музыкант Юрий Лоза уверен: спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли не закончен, и нас еще ждёт сиквел.

Своим мнением певец поделился в интервью порталу "Вечерняя Москва".

"Восемь лет — та цифра, выше которой приговоры суда обжаловать нельзя. А раз назначено наказание, которое в принципе, можно обжаловать, то теперь цирк, я уверен, начнется с новой силой. Будут апелляции, домашний арест, опять больница и так далее", — говорит Лоза.

По его словам, слишком многие "сторонники страдающего гения" убеждают народ, что актёр "не виноват" и всё случилось только потому, что он "шипел на власть":

"Они уже договорились до того, что чуть ли не лично Путин насыпал ему в нос кокаин. Посмотрите, сколько криков, что он "великий" и "невиновен". И этим людям плевать на чувства семьи погибшего из-за Ефремова".

Напомним, вчера состоялось оглашение приговора по делу о ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым. Актёру дали восемь лет.

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