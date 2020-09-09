Лоза: цирк не закончен - ждём сиквел про Ефремова

Поэт и музыкант Юрий Лоза уверен: спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли не закончен, и нас еще ждёт сиквел.
Своим мнением певец поделился в интервью порталу "Вечерняя Москва".
"Восемь лет — та цифра, выше которой приговоры суда обжаловать нельзя. А раз назначено наказание, которое в принципе, можно обжаловать, то теперь цирк, я уверен, начнется с новой силой. Будут апелляции, домашний арест, опять больница и так далее", — говорит Лоза.
По его словам, слишком многие "сторонники страдающего гения" убеждают народ, что актёр "не виноват" и всё случилось только потому, что он "шипел на власть":
"Они уже договорились до того, что чуть ли не лично Путин насыпал ему в нос кокаин. Посмотрите, сколько криков, что он "великий" и "невиновен". И этим людям плевать на чувства семьи погибшего из-за Ефремова".
Напомним, вчера состоялось оглашение приговора по делу о ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым. Актёру дали восемь лет.
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