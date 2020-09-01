Политолог: Лукашенко с автоматом – символ. Он готов на всё ради власти

Вчера помощник белорусского президента вместо ответа на заданный ему журналистами вопрос о местонахождении Александра Лукашенко во время воскресной протестной акции разослал фото, на котором Батька запечатлен в бронежилете с винтовкой в руках.

Учитывая резонанс после аналогичного снимка, опубликованного ранее, возникает вопрос: зачем? Что это за демонстрация? Чего?

Политолог Андрей Суздальцев, считает, что это фото должно продемонстрировать миру:

Александр Григорьевич не принимает никаких протестов, он пытается дальше быть президентом страны и готов с оружием в руках отстаивать свой президентский пост.

Никакого диалога, конечно, не будет. Он обещает диалог в рамках изменений Конституции. Всё. Больше ни о чем он (Лукашенко) говорить с протестующими не намерен.

То есть автомат - символ того, что Лукашенко будет защищать свои интересы?

Да. Реально Конституция будущая невозможна.

Во-первых, Лукашенко этой реформы не объявлял. У нас большие подозрения существуют на счет проведения.

Во - вторых, идет разговор только об инаугурации. Судя по всему, есть какие-то обусловленности между Москвой и Минском. Путин сказал 28 августа, что надо выходить из кризиса легальным путем, в рамках закона, в рамках Конституции.

Поэтому Лукашенко, конечно, как-то будет, наверное, эти вещи пытаться изобразить. Но, на мой взгляд, ничего не сделает. За 26 лет он не выполнил ни одного обещания. Поэтому сейчас он будет использовать поддержку Москвы в очередной раз, как всегда, попытается ее усугубить тем, что он постоянно говорит о готовности нападения на Белоруссию войск НАТО и так далее.

Это всё позволит ему как-то удержаться у власти. Он ради власти готов на все.

И оптимизма это не добавляет. Потому что, с одной стороны, масштабы протестов не утихают. Были по 300 тысяч в августе выступления. В воскресенье в Минске было около 200 тысяч. Учитывая, что протесты были и в других городах Белоруссии, наверное, около 600 тысяч выходило на улицы. Учитывая, что в Республике всего 9,5 миллионов, можете представить резонанс этих мероприятий.