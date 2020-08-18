Обещая помиловать Сноудена, Трамп наносит мощный удар по Байдену

Вчера американский президент заявил, что он "готов внимательно изучить" дело Эдварда Сноудена и, возможно, помиловать его.

Почему эта тема всплыла в американской политической повестке именно сейчас? Насколько серьёзно обещание Трампа?

На эти вопросы журналисту "Правды.Ру" ответил научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

- Насколько я понимаю, на повестке дня сегодня две вещи:

Первое. Речь действительно идёт о помиловании. Президент не может отдать приказ (это не его полномочия) о прекращении расследования или уголовного преследования. Это прерогатива Министерства юстиции, генерального прокурора и так далее. И Трампа за это обвиняли очень много. Другое дело, что имеется в виду именно помилование. Тут ситуация более сложная, потому что, насколько я понимаю, всё-таки какое-то дело на Сноудена было заведено.

Но, по всей видимости, даже если какой-то суд состоялся, то, может быть, был военный суд, то есть закрытый, как это обычно бывает, когда людей обвиняют в государственной измене.

Второе. Когда Обама уходил четыре года назад, он действительно помиловал кое-кого. Например, Брэдли Мэннинга, который был тоже признан предателем, но, тем не менее, он похитрее Сноудена оказался — сменил пол.

Широкий жест с помилованием — это в духе уходящего президента, срок которого заканчивается.

Было ли это воспринято в тот период — когда Обама уходил — положительно? Наверное. Обама показал, что он не кровожадный президент. Почему бы Трампу не повторить?

- Насколько это серьёзное заявление?

- Я думаю, что достаточно серьёзное. Вероятно, что здесь дело связано еще с работой американских спецслужб или вообще спецслужб. Та информация, которая время от времени проходила, состояла в том, что Сноуден заявлял о своём желании покинуть Россию.

Помните, даже назывался Эквадор или какая-то латиноамериканская страна. Поэтому в данном случае речь идёт о том, чтобы Сноуден вернулся в Соединённые Штаты Америки.

- В какой степени эта ситуация не имеет некий политический контекст?

- Она имеет. Сноуден убежал при Обаме. То есть во всём, что связано с этим делом, вина лежит именно на предшественнике Трампа. Это игра по его правилам привела к феномену Сноудена.

Если посмотреть внимательно, то при Трампе таких вещей не было, никто из сотрудников ЦРУ или разведорганов никуда не перебежал.

А может быть, всё ещё проще: это игра разведок. И — пусть сложная — но попытка предотвратить подобного рода побеги в будущем. И заодно понять, каким образом была использована информация, которую принес Сноуден, и какое она оказала влияние на принятие решения в России, высветить способы работы российских спецслужб, которые являлись в данном случае потребителем этой информации.

- Он у них 1,5 миллиона секретов "увёл"...

- Когда американцы занялись расследованием, по их данным, Сноуден утащил на своих флешках 1,5 миллиона секретных документов. 1,5 миллиона! Даже, по-моему, больше называлось.

В моё поле зрения попали два документа: бюджет ЦРУ и бюджет ведомств. И в том, и в другом случае эта информация была очень ценная. Что ещё сообщил Сноуден и каким образом это всё было использовано, сказать довольно сложно. Для американцев это, видно, представляет интерес.

Ещё Сноуден очень много консультировал, живя в России. Например, консультировал наши кибервойска или киберслужбы на предмет взлома, прослушивания и тому подобного.

Может быть, Трамп считает, что в случае помилования Сноудена будет заключено какое-то соглашение в духе Трампа — называется "сделка" — и Сноуден даст некие показания, смысл которых состоит в том, что "там Россия пыталась вмешаться, но у неё ничего не получилось". Или "эти вмешательства носили сугубо символический характер" или что-то в этом роде и никакого вреда Америке они не принесли.

На это может рассчитывать Трамп, если он считает, что со Сноуденом может быть заключена какая-то "сделка возвращения".

Впрочем, не исключено, что Трамп немножко пиарит себя. Но даже в этом случае какие-то переговоры со Сноуденом, по всей видимости, идут.

А поскольку Сноуден российского гражданства так и не получил, то вопрос о выдаче его не стоит. Сами договорятся.

- А почему сейчас?

- Это очень эффектный и неожиданный предвыборный ход Трампа. Повторюсь — каша заварилась при Обаме. У которого вице-президентом был Байден. То есть вина и на нём. Если сейчас, до выборов, Сноуден вернется, представляете, что в прессе начнётся?

Что может быть вменено Трампу? Он помиловал предателя, допустим. Но ведь по-другому этого предателя выманить никак не получится — мы его отлично спрятали. Поэтому Трамп может всегда сказать, что он так решил эту проблему.

Во всяком случае, этот ход эффектный. Если он состоится до выборов, в рамках разведсообщества это будет оценено. Потому что он действительно является достаточно нестандартным. Об этом тоже могут говорить. И каких-то политических очков себе Трамп наберёт. А этот ход — о нём будут, естественно, говорить, это будет мощный PR-ход и тоже удар по Обаме и по Байдену.

Лично я никаких отрицательных моментов в этом не вижу. Потому что всё, что надо, Сноуден уже рассказал. За развитием этой ситуации надо проследить.