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Обещая помиловать Сноудена, Трамп наносит мощный удар по Байдену

Экспертное мнение

Вчера американский президент заявил, что он "готов внимательно изучить" дело Эдварда Сноудена и, возможно, помиловать его.

Почему эта тема всплыла в американской политической повестке именно сейчас? Насколько серьёзно обещание Трампа?

На эти вопросы журналисту "Правды.Ру" ответил научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

 - Насколько я понимаю, на повестке дня сегодня две вещи:

  • Первое. Речь действительно идёт о помиловании. Президент не может отдать приказ (это не его полномочия) о прекращении расследования или уголовного преследования. Это прерогатива Министерства юстиции, генерального прокурора и так далее. И Трампа за это обвиняли очень много. Другое дело, что имеется в виду именно помилование. Тут ситуация более сложная, потому что, насколько я понимаю, всё-таки какое-то дело на Сноудена было заведено.

Но, по всей видимости, даже если какой-то суд состоялся, то, может быть, был военный суд, то есть закрытый, как это обычно бывает, когда людей обвиняют в государственной измене.

  • Второе. Когда Обама уходил четыре года назад, он действительно помиловал кое-кого. Например, Брэдли Мэннинга, который был тоже признан предателем, но, тем не менее, он похитрее Сноудена оказался — сменил пол.

Широкий жест с помилованием — это в духе уходящего президента, срок которого заканчивается.

Было ли это воспринято в тот период — когда Обама уходил — положительно? Наверное. Обама показал, что он не кровожадный президент. Почему бы Трампу не повторить?

 - Насколько это серьёзное заявление?

 - Я думаю, что достаточно серьёзное. Вероятно, что здесь дело связано еще с работой американских спецслужб или вообще спецслужб. Та информация, которая время от времени проходила, состояла в том, что Сноуден заявлял о своём желании покинуть Россию.

Помните, даже назывался Эквадор или какая-то латиноамериканская страна. Поэтому в данном случае речь идёт о том, чтобы Сноуден вернулся в Соединённые Штаты Америки.

 - В какой степени эта ситуация не имеет некий политический контекст?

 - Она имеет. Сноуден убежал при Обаме. То есть во всём, что связано с этим делом, вина лежит именно на предшественнике Трампа. Это игра по его правилам привела к феномену Сноудена.

  • Если посмотреть внимательно, то при Трампе таких вещей не было, никто из сотрудников ЦРУ или разведорганов никуда не перебежал.

А может быть, всё ещё проще: это игра разведок. И — пусть сложная — но попытка предотвратить подобного рода побеги в будущем. И заодно понять, каким образом была использована информация, которую принес Сноуден, и какое она оказала влияние на принятие решения в России, высветить способы работы российских спецслужб, которые являлись в данном случае потребителем этой информации.

 - Он у них 1,5 миллиона секретов "увёл"...

 - Когда американцы занялись расследованием, по их данным, Сноуден утащил на своих флешках 1,5 миллиона секретных документов. 1,5 миллиона! Даже, по-моему, больше называлось.

В моё поле зрения попали два документа: бюджет ЦРУ и бюджет ведомств. И в том, и в другом случае эта информация была очень ценная. Что ещё сообщил Сноуден и каким образом это всё было использовано, сказать довольно сложно. Для американцев это, видно, представляет интерес.

Ещё Сноуден очень много консультировал, живя в России. Например, консультировал наши кибервойска или киберслужбы на предмет взлома, прослушивания и тому подобного.

Может быть, Трамп считает, что в случае помилования Сноудена будет заключено какое-то соглашение в духе Трампа — называется "сделка" — и Сноуден даст некие показания, смысл которых состоит в том, что "там Россия пыталась вмешаться, но у неё ничего не получилось". Или "эти вмешательства носили сугубо символический характер" или что-то в этом роде и никакого вреда Америке они не принесли.

На это может рассчитывать Трамп, если он считает, что со Сноуденом может быть заключена какая-то "сделка возвращения".

Впрочем, не исключено, что Трамп немножко пиарит себя. Но даже в этом случае какие-то переговоры со Сноуденом, по всей видимости, идут.

А поскольку Сноуден российского гражданства так и не получил, то вопрос о выдаче его не стоит. Сами договорятся.

 - А почему сейчас?

 - Это очень эффектный и неожиданный предвыборный ход Трампа. Повторюсь — каша заварилась при Обаме. У которого вице-президентом был Байден. То есть вина и на нём. Если сейчас, до выборов, Сноуден вернется, представляете, что в прессе начнётся?

Что может быть вменено Трампу? Он помиловал предателя, допустим. Но ведь по-другому этого предателя выманить никак не получится — мы его отлично спрятали. Поэтому Трамп может всегда сказать, что он так решил эту проблему.

Во всяком случае, этот ход эффектный. Если он состоится до выборов, в рамках разведсообщества это будет оценено. Потому что он действительно является достаточно нестандартным. Об этом тоже могут говорить. И каких-то политических очков себе Трамп наберёт. А этот ход — о нём будут, естественно, говорить, это будет мощный PR-ход и тоже удар по Обаме и по Байдену.

Лично я никаких отрицательных моментов в этом не вижу. Потому что всё, что надо, Сноуден уже рассказал. За развитием этой ситуации надо проследить.

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