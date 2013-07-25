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Трамп обещает изучить дело Сноудена и, может быть, помиловать его

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что, он рассмотрит возможность помилования бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что, хотя он "не очень осведомлен о ситуации со Сноуденом”, он "внимательно ее изучит".

"У нас нет единого мнения по этому вопросу. Многие думают, что он предатель, кто-то говорит, что нет… Я собираюсь изучить подробности и тогда принять решение", — сказал Трамп.

Интерес к судьбе Сноудена в США вспыхнул с новой силой после того, как с просьбой о помиловании разоблачителя к президенту США обратились сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) и депутат Томас Мэсси (штат Кентукки).

К слову, после этого обещания Трампа призвали помиловать и соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вместе со Сноуденом. Аргумент: они оба "правдолюбцы, которых преследовали за то, что они делились правдой".

Напомним, Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ANB, обвинен США в шпионаже за то, что обнародовал документы, подтверждающие слежку американской разведки за гражданами по всему миру. С 2013 года он живет в России, где получил политическое убежище.

Вот, что об этом писала тогда "Правда.Ру"

Глава российского СПЧ заявил, что выдача Сноудена невозможна

Выдача бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена властям США невозможна, заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Федотов пояснил, что в соответствии с подписанным РФ международным конвенциям, выдавать человека, который подал прошение о получении в стране временного убежища, нельзя

Между тем, погранслужба ФСБ России пока не получала от Федеральной миграционной службы официального подтверждения, что Эдварду Сноудену предоставлено разрешение на въезд в Россию.

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