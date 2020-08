Трамп обещает изучить дело Сноудена и, может быть, помиловать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что, он рассмотрит возможность помилования бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что, хотя он "не очень осведомлен о ситуации со Сноуденом”, он "внимательно ее изучит".

Интерес к судьбе Сноудена в США вспыхнул с новой силой после того, как с просьбой о помиловании разоблачителя к президенту США обратились сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) и депутат Томас Мэсси (штат Кентукки).

I’m one of them. ⁦@Snowden⁩ revealed that Trump-haters Clapper and Comey among others were illegally spying on Americans.

Clapper lied to Congress about it.

⁦@realDonaldTrump⁩ should pardon Snowden! https://t.co/bRr9f2ETru