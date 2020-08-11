Мнение: хотят США деньги тратить на "сдерживание России" - пусть тратят

Вчера глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов о целях сокращения американского военного контингента в Германии заявил, что войска "перемещаются дальше на восток, чтобы служить более эффективным сдерживающим фактором против России".

Прокомментировать это заявление "Правда.Ру" попросила Сергея Ермакова, начальника сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ)

Ничего неожиданного Эспер не сказал

- На самом деле уже давно говорило американское военное командование, что сдерживание России следует ужесточить. Под сдерживанием в данном случае понимается силовое давление или силовое противодействие России.

Именно в этих рамках Соединённые Штаты Америки и их НАТОвские союзники понимают политику сдерживания и осуществляют это на практике. То есть фактически — это диалог через силовое давление.

Очевидно, что серьёзный резерв у НАТОвцев — это, прежде всего, американский контингент. И здесь есть несколько серьёзных факторов, которые влияют на глобальное передовое присутствие американских сил по всему миру.

Это задача:

с одной стороны, противодействия геополитическому противнику в лице России;

с другой стороны, сдерживания Китая — другого геополитического противника.

Сейчас идёт перебалансировка сил. США считают, прежде всего, им надо укрепить группировку в Азии и адаптировать военное присутствие в Европе.

Тот контингент, который сейчас уходит из Германии, будет перегруппирован:

частично эти военнослужащие окажутся уже ближе к китайским границам;

другая часть как раз будет передислоцирована ближе к границам России.

- Что касается России…?

- Мы не сидим сложа руки. Россия просто реагирует на это достаточно сдержанно, без излишней истерии, поскольку силы у нас есть.

И пусть американцы и их ближайшие союзники тратят деньги. Мы развиваем и симметрично, и ассиметрично варианты ответа на подобные провокации.