Протесты в Белоруссии - серьезное предупреждение на будущее

После оглашения решения ЦИК Белоруссии о регистрации кандидатов на участие в президентской гонке на улицы Минска вышли недовольные.

Что бы это значило? Народ "устал от Батьки"? Дело идет по украинскому сценарию?

Разобраться в происходящем журналисту "Правды.Ру" помог ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Я не думаю, что дело идет по украинскому сценарию. У Белоруссии совершенно другая общественно-политическая система. И поэтому там не может быть никакого заговора олигархов.

Но несомненно, одно: Беларусь сейчас оказалась в довольно трудном положении, поскольку у нее

с одной стороны — ухудшаются отношения и с Западом, и с Россией, а Лукашенко всегда старался не допустить такого поворота и вел многовекторную политику, стараясь всегда уравновешивать запад и восток. Если один из них оказывался в критическом состоянии, то усиливался другой. Сейчас оба находятся по нисходящей линии, что, конечно, включает очень трудные внешнеполитические обстоятельства для предстоящих выборов.

а с другой стороны — действительно растут внутренние протестные настроения. По этой теме у нас, к сожалению, нет каких-то статистических данных, которым можно было бы 100% доверять. Но рост негативных оппозиционных настроений очевиден.

На этом фоне вряд ли может произойти окончательный слом системы. Тут, я думаю, что у системы есть запас прочности и ожидать чего-то кардинального не стоит… Система может сломаться только в случае очень глупого поведения власти, если она допустит серьезные ошибки. Но Лукашенко — опытный политик. Так что, в принципе, у его системы есть запас прочности даже при реально невысоком рейтинге президента.

Очевидно одно:

существующей системе будут очень дорого стоить эти выборы, потому что уже прошедшие аресты двух кандидатов, снятие с предвыборной гонки трех кандидатов оппозиционных, которые имели наибольшие шансы оказать сопротивление Лукашенко — это все то, что не может не вызвать нового серьезного ухудшения отношений с Западом, в первую очередь с Европой.

Отношения с Европой

Можем посмотреть, что у Белоруссии существенно улучшались отношения с Западом, начиная с 2014 года. 2014-й, 2015-й, 2016-й — это был такой период многообещающего улучшения отношений, отчасти можно сказать даже нормализации отношений.

Но уже в 2017 году этот тренд приостановился, а дальше ситуация подвисла в неопределенности, так как на Западе пришли к выводу, что никаких новых серьезных уступок, подвижек в важных для него областях от Лукашенко добиться не удалось.

То есть, в принципе, вся та идея, на которой происходила эта нормализация, типа: "если мы не можем сместить Лукашенко, то давайте работать с ним самим, с этим режимом" — оказалась несостоятельной.

Отношения улучшились, а уступок нет. Кому ж такое понравится…

И для того, чтобы эту линию отношений сломать, перегнуть в обратную сторону, в сторону новой деградации отношений, нужен был какой-то сильный повод. Вот грядущие выборы им и станут.

Теперь про отношения с Россией

Мы видим этакую тотальную стратегическую неопределенность: Россия решила пересмотреть систему отношений с Белоруссией, Белоруссия всячески этому сопротивляется.

Никаких возможностей действительно изменить что-то или выстроить новую систему отношений пока что не проглядывается.

Впрочем, Россия решила самоустраниться от этих выборов, она не пытается на них как-то влиять. Российский фактор тут почти отсутствует.

Но, наверняка, ослабление положения Лукашенко в самой Белоруссии и в международном сообществе, в отношении Запада ослабит его переговорные позиции в отношении с Россией, что опять же является большим минусом для белорусской системы.

Главное - внутри

Внутри Белоруссии, конечно, столь открытая оппозиционность большой части общества в отношении президента станет большой проблемой. Мы еще посмотрим, как пройдут выборы, потому как коль сильный будет нанесен удар по системе теми же протестными движениями, тут могут быть разные сценарии.

Но явно одно — проблемы внутри белорусского общества усугубляются.

Помимо прочего, эти выборы отличаются от предыдущих тем, что впервые против Лукашенко вышли не кандидаты от маргинальной, националистической, прозападной оппозиции, а кандидаты с довольно умеренными позициями:

Бабарико — более идеологически прозападный,

Цепкало — пророссийский.

Но это люди являются представителями части белорусской политической и экономической элиты, а, значит, в элите раскола нет. И любой шаг власти против элиты сейчас может аукнуться позже.

Так просто снять кандидатов с предвыборной кампании Лукашенко может, но саму проблему это не решает.