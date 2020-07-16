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Протесты в Белоруссии - серьезное предупреждение на будущее

Экспертное мнение

После оглашения решения ЦИК Белоруссии о регистрации кандидатов на участие в президентской гонке на улицы Минска вышли недовольные.

Что бы это значило? Народ "устал от Батьки"? Дело идет по украинскому сценарию?

Разобраться в происходящем журналисту "Правды.Ру" помог ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Я не думаю, что дело идет по украинскому сценарию. У Белоруссии совершенно другая общественно-политическая система. И поэтому там не может быть никакого заговора олигархов.

Но несомненно, одно: Беларусь сейчас оказалась в довольно трудном положении, поскольку у нее

  • с одной стороны — ухудшаются отношения и с Западом, и с Россией, а Лукашенко всегда старался не допустить такого поворота и вел многовекторную политику, стараясь всегда уравновешивать запад и восток. Если один из них оказывался в критическом состоянии, то усиливался другой. Сейчас оба находятся по нисходящей линии, что, конечно, включает очень трудные внешнеполитические обстоятельства для предстоящих выборов.
  • а с другой стороны — действительно растут внутренние протестные настроения. По этой теме у нас, к сожалению, нет каких-то статистических данных, которым можно было бы 100% доверять. Но рост негативных оппозиционных настроений очевиден.

На этом фоне вряд ли может произойти окончательный слом системы. Тут, я думаю, что у системы есть запас прочности и ожидать чего-то кардинального не стоит… Система может сломаться только в случае очень глупого поведения власти, если она допустит серьезные ошибки. Но Лукашенко — опытный политик. Так что, в принципе, у его системы есть запас прочности даже при реально невысоком рейтинге президента.

Очевидно одно:

  • существующей системе будут очень дорого стоить эти выборы, потому что уже прошедшие аресты двух кандидатов, снятие с предвыборной гонки трех кандидатов оппозиционных, которые имели наибольшие шансы оказать сопротивление Лукашенко — это все то, что не может не вызвать нового серьезного ухудшения отношений с Западом, в первую очередь с Европой.

Отношения с Европой

Можем посмотреть, что у Белоруссии существенно улучшались отношения с Западом, начиная с 2014 года. 2014-й, 2015-й, 2016-й — это был такой период многообещающего улучшения отношений, отчасти можно сказать даже нормализации отношений.

Но уже в 2017 году этот тренд приостановился, а дальше ситуация подвисла в неопределенности, так как на Западе пришли к выводу, что никаких новых серьезных уступок, подвижек в важных для него областях от Лукашенко добиться не удалось.

То есть, в принципе, вся та идея, на которой происходила эта нормализация, типа: "если мы не можем сместить Лукашенко, то давайте работать с ним самим, с этим режимом" — оказалась несостоятельной.

  • Отношения улучшились, а уступок нет. Кому ж такое понравится…

И для того, чтобы эту линию отношений сломать, перегнуть в обратную сторону, в сторону новой деградации отношений, нужен был какой-то сильный повод. Вот грядущие выборы им и станут.

Теперь про отношения с Россией

Мы видим этакую тотальную стратегическую неопределенность: Россия решила пересмотреть систему отношений с Белоруссией, Белоруссия всячески этому сопротивляется.

Никаких возможностей действительно изменить что-то или выстроить новую систему отношений пока что не проглядывается.

  • Впрочем, Россия решила самоустраниться от этих выборов, она не пытается на них как-то влиять. Российский фактор тут почти отсутствует.

Но, наверняка, ослабление положения Лукашенко в самой Белоруссии и в международном сообществе, в отношении Запада ослабит его переговорные позиции в отношении с Россией, что опять же является большим минусом для белорусской системы.

Главное - внутри

Внутри Белоруссии, конечно, столь открытая оппозиционность большой части общества в отношении президента станет большой проблемой. Мы еще посмотрим, как пройдут выборы, потому как коль сильный будет нанесен удар по системе теми же протестными движениями, тут могут быть разные сценарии.

  • Но явно одно — проблемы внутри белорусского общества усугубляются.

Помимо прочего, эти выборы отличаются от предыдущих тем, что впервые против Лукашенко вышли не кандидаты от маргинальной, националистической, прозападной оппозиции, а кандидаты с довольно умеренными позициями:

  • Бабарико — более идеологически прозападный,
  • Цепкало — пророссийский.

Но это люди являются представителями части белорусской политической и экономической элиты, а, значит, в элите раскола нет. И любой шаг власти против элиты сейчас может аукнуться позже.

Так просто снять кандидатов с предвыборной кампании Лукашенко может, но саму проблему это не решает.

Появление таких кандидатов является свидетельством того, что в белорусской элите назрели довольно серьезные процессы и проблемы, которые, очевидно, внутри этой системы пока что не решены, может быть, решены быть не могут.

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