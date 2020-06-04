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Почему "Северному потоку-2" не страшен новый пакет санкций США

Экспертное мнение

Сегодня конгресс США будет рассматривать новый пакет санкций в отношении компаний — участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Как рассказывала ранее "Правда.Ру", они предполагают ограничения для всей деятельности по прокладке газовых труб и страхованию.

Ситуацию комментирует Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

"На самом деле каких-то новых положений в этом пакете нет. Все те компании, которые занимаются достройкой "Северного потока-2", попадут под экономические санкции", — считает эксперт.

И чем это чревато?

Тоже без сюрпризов:

  • занесение в черный список, когда все транзакции в долларах могут заблокироваться;
  • имущество и счета арестовываются;
  • если есть страховка в американских, европейских, японских компаниях, то, возможно, с ней возникнут сложности.

Но всегда можно застраховаться в китайских или российских компаниях…

И в чем здесь, в этом пакете, особенность?

"В целом, насколько мы понимаем, "Газпром" готов к тому, что владелец объекта попадет под санкции. Будь то "Газпром флот", будь то самарская компания, которой сейчас вроде как передали собственность на "Академика Черского".

Причем "Фортуна" использоваться пока что не может — датчане не дают разрешение на строительство. У "Фортуны" нет системы динамического позиционирования, у "Академика Черского" — есть. Поэтому на данный момент "Фортуна" и не может работать по достройке.

Только "Академик Черский", у которого есть страховка, может, ничто ему не мешает начать достраивать "Северный поток-2". Вот встанет на точку и начнет строительство. Его работам по укладке труб в целом эти санкции не помешают.

Это помешает дальнейшей эксплуатации "Академика Черского" в международных проектах. Но он и так в них не задействован. Его зона — газпромовские проекты в российской акватории, на российском шельфе", — заявляет эксперт.

Так что достроим мы "Северный поток-2". Назло санкциям.

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