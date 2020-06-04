Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В мире сменился лидер по смертности от коронавируса
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
ЧВК "Вагнер" стал образом русского патриотизма — Валерий Коровин
Меган Маркл позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки дворца
Дочь Успенской заявила, что ее мать "нажилась на деградации"
Открыт прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии 2020
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
Путин раскритиковал доклад губернатора о разливе топлива в Норильске

США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"

Экономика

В США настолько сильно желание любым способом помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", что там не видят никакой возможности отступиться от идеи санкционного давления.

После того, как стало понятно, что трубоукладчик "Академик Черский" будет продолжать работу (почему — читайте здесь), в Штатах немедленно приступили к разработке нового пакета расширенных санкций.

И разработали — таки. Об этом со ссылкой на проект документа сообщило агентство Bloomberg.

Как следует из материала издания, теперь ограничения будут применяться ко всей деятельности по прокладке газовых труб и страхованию.

Чем обосновано стремление "наказать"

Сенатор Тед Круз, один из разработчиков нового пакета, заявил, что

" трубопровод представляет критическую угрозу для национальной безопасности Америки и не должен быть завершен. Несмотря на все усилия Путина в попытках обойти санкции, принятые Конгрессом в прошлом году".

Сенатор Жанна Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира:

"Трубопровод угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников. Именно поэтому Конгресс должен еще раз предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода."

Bloomberg:

США стремятся заблокировать завершение проекта из-за давней обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политические рычаги Кремля в отношении стран Европейского Союза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США.

Чем грозят на этот раз

По словам Теда Круза, в законопроекте будет указано, что

"любой человек, участвующий в проекте в любом качестве, столкнется с критическими и немедленными американскими санкциями".

В проекте санкционного пакета указано, что

  • ранее введенные санкции распространяются на всю трубоукладочную деятельность и страхование;
  • он расширяет санкции в отношении компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования" для судов, работающих на трубопроводе, а также тех, которые предоставляют "услуги или средства для технологической модернизации или установки сварочного оборудования или привязывания" судов";
  • расширенные санкции будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам;
  • под новые ограничения попадут и порты, которые примут участвующие в строительстве корабли.

"Свежий" пакет санкций будет представлен на утверждение в Конгресс сегодня, 4 июня.

Оператор проекта "Северный поток-2", принадлежащий "Газпрому", назвал очередные угрозы применения санкций со стороны США

"незаконной дискриминацией в отношении европейских компаний".

Напомним, что магистральный газопровод "Северный поток — 2" строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.

санкции северный поток-2
Последние материалы
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
Разведчица Вавилова: иностранные шпионы в РФ стараются быть активными
В. Корочкин и А. Туманов: как относиться к сельхозпродукции с ГМО
Трамп, Северная Корея и ядерный арсенал - задача с тремя известными?
Sony откладывает анонс Playstation 5 из-за беспорядков в США
ЧВК "Вагнер" стал образом русского патриотизма — Валерий Коровин
Фестиваль "лёпанцев" на Дунайской земле
Как сделать 100% шерсть мягче: три проверенных способа
Меган Маркл позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки дворца
Прошлое Франции в замках Луары
Популярное
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте

С технической точки зрения, современные лифты являются безопасными. Но что делать, если в процессе поездки на лифте начнется землетрясение?

Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Политика. Новости и аналитика
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Новости футбола
Жена Погребняка пожалела, что сдала тест на коронавирус
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Как Трамп опять напугал союзников Россией
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Владелец ресторана Pushkin Russia рассказал, как защищал заведение
Опубликован бюллетень голосования по поправкам в Конституцию России
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
COVID-19 не так стра﻿шен, как власти малюют?
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Джонсон считает, что смерть Флойда непростительна
Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы
Трамп хочет заключить с Россией ядерный пакт
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Как Трамп опять напугал союзников Россией
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ