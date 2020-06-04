В США настолько сильно желание любым способом помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", что там не видят никакой возможности отступиться от идеи санкционного давления.
После того, как стало понятно, что трубоукладчик "Академик Черский" будет продолжать работу (почему — читайте здесь), в Штатах немедленно приступили к разработке нового пакета расширенных санкций.
И разработали — таки. Об этом со ссылкой на проект документа сообщило агентство Bloomberg.
Как следует из материала издания, теперь ограничения будут применяться ко всей деятельности по прокладке газовых труб и страхованию.
Сенатор Тед Круз, один из разработчиков нового пакета, заявил, что
" трубопровод представляет критическую угрозу для национальной безопасности Америки и не должен быть завершен. Несмотря на все усилия Путина в попытках обойти санкции, принятые Конгрессом в прошлом году".
Сенатор Жанна Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира:
"Трубопровод угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников. Именно поэтому Конгресс должен еще раз предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода."
Bloomberg:
США стремятся заблокировать завершение проекта из-за давней обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политические рычаги Кремля в отношении стран Европейского Союза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США.
По словам Теда Круза, в законопроекте будет указано, что
"любой человек, участвующий в проекте в любом качестве, столкнется с критическими и немедленными американскими санкциями".
"Свежий" пакет санкций будет представлен на утверждение в Конгресс сегодня, 4 июня.
Оператор проекта "Северный поток-2", принадлежащий "Газпрому", назвал очередные угрозы применения санкций со стороны США
"незаконной дискриминацией в отношении европейских компаний".
Напомним, что магистральный газопровод "Северный поток — 2" строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.
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