США: шах - это еще не мат. Вот новые санкции для "Северного потока-2"

В США настолько сильно желание любым способом помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", что там не видят никакой возможности отступиться от идеи санкционного давления.

После того, как стало понятно, что трубоукладчик "Академик Черский" будет продолжать работу (почему — читайте здесь), в Штатах немедленно приступили к разработке нового пакета расширенных санкций.

И разработали — таки. Об этом со ссылкой на проект документа сообщило агентство Bloomberg.

Как следует из материала издания, теперь ограничения будут применяться ко всей деятельности по прокладке газовых труб и страхованию.

Чем обосновано стремление "наказать"

Сенатор Тед Круз, один из разработчиков нового пакета, заявил, что

" трубопровод представляет критическую угрозу для национальной безопасности Америки и не должен быть завершен. Несмотря на все усилия Путина в попытках обойти санкции, принятые Конгрессом в прошлом году".

Сенатор Жанна Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира:

"Трубопровод угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников. Именно поэтому Конгресс должен еще раз предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода."

Bloomberg:

США стремятся заблокировать завершение проекта из-за давней обеспокоенности тем, что дополнительные потоки российского газа увеличат политические рычаги Кремля в отношении стран Европейского Союза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа в США.

Чем грозят на этот раз

По словам Теда Круза, в законопроекте будет указано, что

"любой человек, участвующий в проекте в любом качестве, столкнется с критическими и немедленными американскими санкциями".

В проекте санкционного пакета указано, что

ранее введенные санкции распространяются на всю трубоукладочную деятельность и страхование;

он расширяет санкции в отношении компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования" для судов, работающих на трубопроводе, а также тех, которые предоставляют "услуги или средства для технологической модернизации или установки сварочного оборудования или привязывания" судов";

расширенные санкции будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам;

под новые ограничения попадут и порты, которые примут участвующие в строительстве корабли.

"Свежий" пакет санкций будет представлен на утверждение в Конгресс сегодня, 4 июня.

Оператор проекта "Северный поток-2", принадлежащий "Газпрому", назвал очередные угрозы применения санкций со стороны США

"незаконной дискриминацией в отношении европейских компаний".

Напомним, что магистральный газопровод "Северный поток — 2" строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.