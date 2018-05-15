Чечня или Франция воспитала террориста Азимова?

Кто прав в споре Кадырова и Ле Дриана по вопросу ответственности за взращивание террориста Хамзата Азимова, "Правде.Ру" рассказал эксперт Юрий Рябчинский.

Теракт в Париже. Фото: REX/Shutterstock

Теракт в Париже 12 мая совершил уроженец Чеченской Республики Хамзат Азимов. Французское гражданство было предоставлено ему в 2010 году. Двадцатиоднолетний мужчина напал на прохожих с ножом, убил одного человека и ранил четверых. Его застрелили прибывшие на место полицейские. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство"*.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество. "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — написал Кадыров.

Это заявление вызвало резкую отповедь от министра иностранных дел Франции. "Мы не хотим получать уроки от диктатора, который не уважает первые шаги, которое правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ. Эта позиция недопустима", — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

"Я думаю, что они оба не правы", — сказал "Правде.Ру" руководитель Центра изучения Франции Института Европы РАН Юрий Рябчинский. "Я не гарантирую, что этот молодой человек в Чечне был бы законопослушным, в том числе в плане экстремизма. А с другой стороны — он был ребенком перевезен во Францию, там воспитывался, он состоял на учете за контакты с фундаменталистами, и это прокол французских спецслужб", — сказал эксперт "Правды.Ру".

"Но у них не было основания лишать его гражданства, так как он сам не высказывал экстремистских взглядов", — продолжил в интервью "Правде.Ру" Юрий Рябчинский. Правительство Франции сегодня говорит о том, что "индивидуальный терроризм" нельзя искоренить, и эта позиция не нравится французам.

Тем не менее, "для европейцев, а французов в особенности, право на убежище тем, кому на родине грозит преследование по религиозным, этническим, политическим мотивам, — это их цивилизационная ценность, культурная идентичность, завоевание Французской революции". "Отказаться от этого невозможно. Это все равно, что признать расизм. Но как отделить действительно страдающих людей от экономических мигрантов — с этим они на практике разобраться не могут. Поэтому управлять миграцией им не удается", - сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Юрий Рябчинский.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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