Эксперт о ДТП с автобусами: "Главная причина — наша нищета"

В последние дни сообщения о происшествиях с автобусами на дорогах России переполнили новостные издания. Как писала ранее "Правда.Ру", количество ДТП с участием автобусов возросло в этом году на 12%. В чём причины этих катастроф и как с ними бороться нам рассказал Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров.

Ежедневно приходит по несколько сообщений о крупных ДТП с автобусами…

Есть такое дело. Было, есть и будет, и больше будет.

Есть ли для этого объективные причины? В чем причина, как Вы думаете?

Объективная причина у нас, собственно говоря, комплексная. Самое главное то, что у нас перевозки во многом являются "серыми". Те же маршрутные перевозки идут под видом заказных. Соответственно, контроль за легальными перевозчиками переусложнен, а контроля за вот этими серыми перевозчиками практически нет. Вот поэтому, с одной стороны, удорожаются легальные перевозки, и такой контроль плодит эту "серятину", а серые перевозчики, которые ставят табличку "Заказной" и едет по маршруту по расписанию, не подчиняются никаким требованиям ни по закону "О транспортной безопасности", ни чему.

Вторая проблема: у нас власти ведут себя реактивно, и у нас всегда персонифицируют ответственность. Потому что вот, например, грохнулся автобус с моста, там водитель погиб, ну, естественно, что кто будет виноватым — виноват будет водитель, потому что он недосмотрел за техническим состоянием машины. У нас наказывают водителя, назначают его виноватым и на этом успокаиваются. А на то, что такие рейсы провоцируются целой системой факторов, которые крутятся и в этой отрасли, и в других отраслях, никто не обращает внимания, поэтому с причинами не работает никто. Вот, одна из глобальных причин помимо того, о чем я говорил — это наша бедность и наша продолжающееся обнищание. Потому что выход на линию машин в минимальной комплектации и в плохом техническом состоянии — это было, есть и будет, этого будет еще больше просто по той причине, что народ беднеет и не в состоянии оплачивать — ни перевозчик, ни пассажир — не в состоянии оплачивать более высокий уровень сервиса.

А как насчёт государственных автопарков? Говорят, там водители часто работают на износ…

Потому что, чтобы водителю заработать нормальные достойные деньги, он вынужден брать там дополнительную кучу переработки. Понимаете, у нас, с одной стороны, совершенно жуткое законодательство для предпринимателя, честного в плане соблюдения режима труда и отдыха, а с другой стороны, есть куча лазеек, которые заставляют и хозяев, и руководство этих предприятий, и водителей и вести себя именно вот так. Людям жить хочется. Вот так народ и крутится.

То есть они, вы думаете, по своей воле, говорят: "Да, я буду работать каждый день, спать четыре часа и буду отвечать за кучу народа, которых я перевожу". Да ему детей надо кормить! Вот этот "русский авось" — фигня это все, понимаете. Любого человека, любой нации, поставь в такие условия, он будет вести точно так же, потому что ему надо кормить детей, ему надо самому что-то кушать. Это наша нищета.

Получается, пассажиры автобуса каждый раз рискуют — ведь неизвестно когда водитель в последний раз отдыхал. Но власти же должны это как-то регулировать?

Понимаете, я с этого и начал — у нас власти переусложнили систему контроля, которая фактически в итоге стала неисполнимой, например, последние новеллы очень сильно попортили жизнь перевозчикам, попортили жизнь заказчикам перевозок в плане организации расписания, особенно на межрегиональных перевозках. То есть были заложены более длительные, чем надо, стоянки, а это означает падение расписания, падение популярности маршрута, а рядом едет заказной "бобик", который не будет отстаиваться, лихо вас домчит из Пскова в Питер, а по расписанию пять часов едет. И так работает нынешняя система. Я могу купить пять автобусов и вывести их на заказные перевозки, и никто мне слова не скажет.

Вы раньше сказали, что происходит обнищание, но ведь люди платят за проезд в транспорте?

Знаете, есть такой старый экономический закон -снижение цен на востребованную услугу приводит к снижению потребности в этой услуги. Причем это на дорогостоящие услуги.

Кроме того, есть Москва, а есть Россия. Москва — это не Россия. Она очень-очень сильно отличается даже от Московской области, поверьте. Просто я работаю с регионами по роду службы. Очень большая разница. Москва похожа на достаточно цивилизованное место, где есть деньги, где есть возможность зарабатывать. Я могу назвать, например, ставку руководителя Троллейбусного депо в одном из наших региональных центров, не будем его называть, — 18 тысяч. Поэтому московский водитель, который получает 60 тысяч базовой ставки, конечно, намного богаче этого директора депо. Но 60 тысяч — это не деньги. И на 18 жить невозможно, просто у этого товарища, который работает там, у него там огородик, козочки, гуси. Вот с козочек он и живет.

А можно ли исправить эту ситуацию?

А как можно исправить кривой дом? Самый лучший вариант — это начать параллельно, рядышком строить нормальный, а кривой потихоньку разбирать.

Но ведь раньше не было такого, лет 20 назад? Или всё же было?

Что-то уже было, но вот этот реактивный метод работы властей с проблемами приводит только к усугублению этих проблем. Гораздо проще назначить виновным водителя или, раз автобус уехал в тоннель, давайте наставим вокруг всех входов в подземные переходы эти жуткие тумбы. А надо бы думать о том, что система не работает, что неизвестно, в каком состоянии был этот автобус, что автобусы, которые поступают в парки, имеют очень серьезные проблемы с конструкцией, потому что люди, получая автобусы, не знают, какая именно комплектация придет. У нас есть, например, производственная компания "Транспортные системы", которая трамваи строит. Они сейчас самый крупный поставщик по всей стране, просто потому, что трамваи мало покупают. Так вот люди на местах получают их вагоны и говорят: "Круто — вагон пришел, мы поставили на рельсы, и он поехал. А от других поставщиков вагон пришел, и его надо еще отвертками месяц крутить". Так вот у нас большинство фирм привыкло работать так — приходит неизвестно что, неизвестно какой спецификации, любую технику надо готовить. Как, например, при советской власти, если помните, когда покупали велосипед, его надо было протянуть от и до.

Иными словами, исправить текущую ситуацию будет непросто.

Очень непросто, да. Пока все эти проблемы будут только усугубляться. Так что надо быть фаталистом и внимательнее смотреть на перевозчика.