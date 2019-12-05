Аварии с автобусами происходили в 2019 году на 12% чаще

Аварии с участием автобусов за первые десять месяцев 2019 года происходили на 12% чаще, чем за тот же период в прошлом году. Ситуация не улучшается с 2016 года.

Эти данные опубликовали "Известия" на основе статистики ГИБДД. По данным издания, с января по октябрь в России имели место 5598 ДТП с автобусами. 263 человека погибли в этих авариях, а 8242 граждан получили травмы.

В подавляющем большинстве случаев виновниками ДТП называют водителей. В частности, на 17% за год выросло число ДТП связанных с пьянством водителей автобусов.

ГИБДД и Ространспорт не могут объяснить такую динамику.

Эксперты же отмечают, что нарушения требований безопасности на транспорте для частных лиц наказывается на порядок менее строго, чем те же нарушения со стороны юридических лиц, и сейчас в России множество перевозчиков-ИП, халатно относящихся даже к самым базовым стандартам. Кроме того, автобусный парк в очень значительной степени устарел, а новые машины закупаются отнюдь не у лучших производителей.