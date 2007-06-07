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Растаявший в Альпах ледник подарил археологам много находок

Таяние ледников в Альпах позволило археологам сделать уникальные находки.

Растаявший в Альпах ледник подарил археологам много находок

Ученые обнаружили древние артефакты, среди них:

  • нить из растительных волокон, возраст которой составляет 6 тысяч лет,
  • деревянную фигурку, туфли со шнурками, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.

Благодаря мерзлоте, предметы сохранились идеально.

Глобальное потепление и вызванное им таяние ледников позволяет учёным находить всё новые артефакты.

В науке даже появился термин "ледниковая археология".

Например, в 2007 году научное сообщество благодаря таяниюальпийского ледника, разгадало загадку "ледяного человека".

Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру".

Раскрыта тайна "ледяного человека"

Шестнадцать лет назад тающий альпийский ледник, освободил из своих оков замороженную "мумию". Находка в одночасье сделала знаменитым человека, жившего 5300 лет назад в долине Отци. Учёные выяснили, как погиб этот древний охотник…

Напомним, что останки таинственного "ледяного человека" были обнаружены в 1991 году, после того как ледник Симилаун на австро-итальянской границе, стал таять. Как ни странно наибольший интерес вызвала не сама находка, а события связанные с ней — за время изучения мумии умерло, как минимум шесть человек, так или иначе относившихся научной группе. Эти события получили широкую огласку и были раздуты СМИ до такой степени, что появилась легенда о "проклятии Отци" — дескать ледяной человек "рассержен" тем, что его покой был потревожен спустя 53 столетия после смерти.

Несмотря на страшный миф, окутывающий это создание, учёные продолжили свои эксперименты над телом усопшего "ледяного человека", так экспертиза пищи и пыльцы из его желудка установила, что последний день Отци начался в низине Альп, где он плотно позавтракал, но через некоторое время попал в засаду. Археологи не знают, в каком месте произошла стычка, и что заставило древнего человека взбираться в горы на высоту 3200 метров, чтобы найти свою смерть в альпийских льдах.

Последние эксперименты над останками древнего человека, позволили высказать беспрецедентное мнение о смерти Отци. Согласно последним данным, кровь из повреждённой подключичной артерии сформировала гематому, а также постепенно вытекала из раны до тех пор, пока человек не умер.

"Мы пришли к выводу, что, именно, это и привело к его смерти, — заявил доктор Рахли в интервью Би-би-си — ледяной человек умер очень быстро. Теоретически, при попадании стрелы в тело у человека существует большой шанс выжить, если конечно наконечник не поражает артерию или лёгкое".

В возрасте около 46 лет охотник решил перебраться в долину Отци, где он и встретил свою смерть. "Ледяной человек" был застрелен из лука. Поражённый стрелой, Отци обломал её древко, взобрался на вершину альпийского ледника, где силы оставили его и он скончался от потери большого количества крови Учёные предполагают, смертельная рана была нанесена неподалёку от ледника.

Предполагается, что Отци, скорее всего, погиб на войне, а не стал жертвой банальных убийц.

Отци — одна из важнейших находок европейских археологов последнего времени — мумия, сохранявшаяся альпийским ледником в течение нескольких тысячелетий, откроет ещё не одну тайну прошлого, уверены учёные.

Загадочный "ледяной человек" известный как Отци открывает всё новые тайны, как выясняется, причиной смерти этого создания почти 5300 лет назад стала потеря большого количества крови. Совместная швецарско-итальянская научная группа заявляет, что он был застрелен. Стрела, вонзившаяся в области ключицы, повредила крупный кровеносный сосуд и привела к гибели этого неолитического человека.

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